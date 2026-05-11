La Fundación CUDECA celebra la edición anual de la Summer School

La Fundación Cudeca a través de su Instituto de Estudios e Investigación en Cuidados Paliativos acoge entre hoy y mañana, la edición anual de la Summer School del International Collaborative for Best Care for the Dying Person, el encuentro científico de mayor relevancia internacional dedicado a la mejora de los cuidados en los últimos días de vida.

El evento se celebra en el Centro Yusuf Hamied, sede del Instituto Cudeca en Benalmádena, y reunirá a delegados procedentes de todo el mundo.

Por otra parte, la Fundación Cudeca celebrará el próximo sábado 23 de mayo de 2026 una nueva edición de su tradicional Walkathon, una marcha solidaria que une deporte, ocio y solidaridad con un objetivo claro: seguir cuidando al final de la vida.

Por último, las actividades de la asociación no cesan ya que, recientemente, el auditorio del Museo Carmen Thyssen Málaga ha acogió la presentación oficial de Awake Compas, un proyecto impulsado por Fundación Cudeca y con la colaboración de la Fundación “la Caixa”, que invita a la ciudadanía a hablar del final de la vida desde una mirada más humana, consciente y, sobre todo, compasiva.