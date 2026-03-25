Fundación "la Caixa" se consolida como principal colaborador de Soles de Málaga con una aportación de 50.000 euros

Fundación “la Caixa”, a través de CaixaBank, ha renovado su compromiso con el proyecto solidario Soles de Málaga, impulsado por la Fundación El Pimpi, consolidándose un año más como principal colaborador mediante una aportación de 50.000 euros destinada a respaldar cinco iniciativas sociales de la ciudad.

El anuncio se ha realizado en la sede de CaixaBank en Málaga, en un acto institucional que ha reunido a representantes de CaixaBank, Fundación “la Caixa”, Fundación El Pimpi y Bodega El Pimpi, así como a las entidades sociales beneficiarias de esta edición.

Gracias a los recursos que Fundación “la Caixa” canaliza a través de CaixaBank, se refuerza la apuesta por el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de las personas, impulsando proyectos que trabajan directamente con colectivos en situación de vulnerabilidad.

La entidad financiera consolida así una colaboración estratégica con Soles de Málaga, uno de los principales proyectos solidarios de la provincia, que aúna la música con el compromiso social para dar visibilidad y apoyo económico a organizaciones del tercer sector.

Durante el acto se ha destacado el carácter sostenido de esta alianza, que trasciende la colaboración puntual y permite dotar de estabilidad a proyectos sociales que generan un impacto tangible en la ciudad. Soles de Málaga, que se ha consolidado como una cita de referencia en el calendario solidario malagueño, canaliza cada año la implicación de empresas, entidades públicas, profesionales y ciudadanía en favor de causas sociales, fortaleciendo el tejido asociativo local.

El festival reunirá el próximo 18 de abril a grandes artistas y apoyará a cinco entidades sociales de la provincia. Durante 12 horas, desde las 12:00 hasta las 00:00 horas, el público podrá disfrutar de conciertos en directo mientras contribuye a mejorar la vida de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Impulsado en sus inicios por Bodega El Pimpi y desarrollado actualmente por su Fundación, el festival se celebrará en la Plaza de toros La Malagueta y será presentado por la actriz Belinda Washington y el humorista Ángel Rielo, en una jornada pensada para disfrutar mientras se colabora con una buena causa.

Desde su nacimiento en 2018, Soles de Málaga se ha consolidado como un movimiento social que moviliza a miles de personas en torno a la solidaridad. En estos años ha reunido a más de 114.000 asistentes, ha apoyado a 104 ONG y ha logrado recaudar más de 1.054.000 euros destinados a proyectos sociales de la provincia, convirtiéndose así en un referente de impacto social en Málaga.

Bajo el lema 'Conquista del SOL', la ciudad volverá a reunirse durante doce horas para demostrar que la música puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social y solidaridad.

Como cada año, el festival destinará su recaudación a proyectos sociales que trabajan con colectivos vulnerables de la provincia. En esta edición, las entidades beneficiarias serán AFESOL, Nuevo Futuro, Prolibertas, Fundación Betania y ALAS Málaga, iniciativas que trabajan en ámbitos como la salud mental, la infancia en acogida, la reinserción social, la atención a emergencias y la prevención de la violencia sexual infantil en los centros educativos de la provincia.