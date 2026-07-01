El fantasma de la ópera desembarca en Málaga para cerrar la Temporada 2025-26

Las entradas para ver El fantasma de la ópera, una producción dirigida por Federico Bellone con dirección musical de Julio Awad, están a la venta por un precio que oscila entre los 22 y los 75 euros según zona.

El fantasma de la ópera, considerado como uno de los más bellos y espectaculares musicales de la historia, ha sido disfrutado ya por 160 millones de personas en 195 ciudades en 21 idiomas. La versión en español, que recibió el Premio Talía 2024 por la labor del director musical, Julio Awad, recoge el testigo de una producción que ha cautivado al mundo entero desde su estreno en 1986 en el West End de Londres. Silvia Montesinos es la responsable de la adaptación del libreto. El vestuario, de Chiara Donato, recibió el Premio del Público Broadway World Spain en su última edición.

Daniel Diges (Los miserables, Kinky boots) encarna a Erik, el misterioso y atormentado Fantasma, y Ana San Martín (Mar i Cell, El médico) es Christine Daaé, la joven soprano enamorada del apuesto vizconde Raoul Chagny, a quien dará vida el sevillano Rubén Lopez (Los puentes de Madison). Y como director musical en gira, Miquel Tejada. Manu Pilas (Los miserables y la voz del ‘Bella ciao’ de la Casa de Papel) es alternante en el papel del fantasma y Judith Tobella (Los miserables, El médico) en el de Christine.

Otras grandes figuras presentes en este musical son la soprano Marta Pineda representando a Carlotta, la ‘prima donna’ y estrella consentida de la ópera de París, cuyos propietarios son interpretados por Enrique R. del Portal y Eduardo Santamaría (Monsier Andre y Firmin, respectivamente). Piangi lo interpreta el tenor Fran Ortiz. Isabel Malavia es la misteriosa acomodadora del palco número cinco, Madame Giry, y Sofía Esteve su hija, la mejor amiga de Christine, Meg Giry. Como ensembles intervienen Darío Gallego, Alejandro Rull, Sergi Pedrós, Fran León, Fran Velázquez, Víctor Díaz, Jan Forrellat, Irene Barrios, Alba Roben, Helena Clusellas, Livia de los Riscos, Lola Nájerav, Virginia Esteban, Sonia Gascón, Alberto Jodar, Natxo Núñez y Natalia Pascual. Los swings son Alberto Collado, Natxo Núñez, Natalia Pascual y la malagueña Natalia Delgado (capitán de baile).