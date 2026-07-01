Entrevista con Pau Albertí, director deportivo

Estepona acoge el 13 edición del "Campus de Verano Vicente del Bosque Football Academy"

El Estadio Municipal de Fútbol Francisco Muñoz Pérez será sede, por decimotercer año consecutivo, del ‘Campus de Verano Vicente del Bosque Football Academy', que tendrá lugar del 13 al de julio al 1 de agosto en el Estadio Municipal de Fútbol Francisco Muñoz Pérez. Cuenta en cada edición con un notable éxito de participación, con el 100% de las plazas cubiertas, y una gran calidad organizativa. Además, supone ampliar la oferta deportiva y de ocio durante la temporada estival.

Isabel Naranjo

Malaga |

El Campus Vicente del Bosque en Estepona, ofrece en verano sus campamentos deportivos de fútbol para niños, niñas y jóvenes de 6 a 15 años.

Los entrenamientos de fútbol tendrán lugar en las instalaciones del Estadio de Fútbol Municipal Francisco Muñoz Pérez y en el Estadio Municipal de Atletismo, con turnos semanales de 9:00 a 13:30 horas; y en tres fechas: del 13 al 17 de julio, del 20 al 24 de julio; y del 27 al 31 de julio.

El Campus Estepona del ex seleccionador nacional Vicente del Bosque se ha consolidado como un concepto de ocio y actividad física que aparte de fomentar la competitividad y el ejercicio físico desarrolla valores humanos como la comunicación, la integración y el compañerismo.

El desarrollo del Campus está a cargo de profesionales con amplia experiencia dentro del mundo del deporte profesional y de la formación, un equipo titulado y altamente cualificado.

Más información e inscripciones en info@vicentedelbosqueacademy.com y en el teléfono 871 55 40 45.

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