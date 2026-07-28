Este viernes arranca la Ruta Gastronómica del Tomate Huevo de Toro

Medio centenar de restaurantes de toda la provincia participan este año en una nueva edición de la Ruta Gastronómica del Tomate Huevo de Toro, que se celebrará del 31 de julio al 31 de agosto. La Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga, apoya este evento, organizado por la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce y el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Valle del Guadalhorce y en el que también colabora la Junta de Andalucía.

El vicepresidente de la Diputación Manuel Marmolejo ha participado hoy en la presentación de esta ruta junto al presidente de la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce, José Carlos García; el presidente del GDR Valle del Guadalhorce, Félix Lozano; y el secretario general provincial de la Delegación Territorial de Málaga de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, José María Bergillos.

Marmolejo ha destacado que el tomate huevo de toro no solo es el producto más emblemático del Guadalhorce y uno de los productos estrella de la huerta de la provincia, sino que también representa la identidad de una comarca y el trabajo de muchas familias productoras, centrado en el territorio, la calidad y la tradición.

“Por eso, -ha añadido- desde la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga, nuestra marca promocional de los productos agroalimentarios malagueños, llevamos muchos años colaborando activamente con la asociación para seguir fomentando y promoviendo su consumo. Y vamos a seguir en la línea de apostar por los productos kilómetro cero, porque son garantía de calidad y porque ayudan a fortalecer la economía local, la gastronomía y la proyección de los pueblos de Málaga”.

La Ruta Gastronómica del Tomate Huevo de Toro forma parte de las actividades culturales, gastronómicas y divulgativas dirigidas a productores, restauradores, consumidores y visitantes para aumentar el conocimiento sobre este producto y reforzar su presencia en los hogares malagueños y en los fogones de los restaurantes de la provincia. Los actos tienen su colofón con el concurso de cata y la subasta del 15 de agosto en Coín.

En la ruta gastronómica de este año participan restaurantes de Alhaurín el Grande, Almayate, Álora, Antequera, Archidona, Benalmádena, Caleta de Vélez, Cártama, Churriana, Coín, Fuengirola, Málaga, Periana, Pizarra, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torrox y Valle de Abdalajís. Algunos de ellos han presentado hoy sus propuestas para usar el tomate huevo de toro en entrantes y sopas, platos principales y hasta en postres.