Este jueves se presenta en Málaga "Humo en los zapatos", de Enrique Martínez Leyva

La obra sirve como punto de partida para abordar cuestiones como la evolución del sector publicitario, el valor de la creatividad aplicada a la empresa y la importancia de la actitud, la pasión y la perseverancia en el desarrollo profesional. A través de su experiencia, Martínez Leyva nos hablará sobre el proceso de construir una carrera desde los orígenes, poniendo en valor el talento, la capacidad de adaptación y la convicción en las propias ideas como motores de crecimiento.

Durante el encuentro, los asistentes podrán adquirir ejemplares del libro en el propio espacio, y al finalizar la ponencia el autor realizará una firma de libros.