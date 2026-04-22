Entrevista con el reputado publicista

Este jueves se presenta en Málaga "Humo en los zapatos", de Enrique Martínez Leyva

Ágora UTAMED acoge un encuentro privado con Enrique Martínez Leyva, publicista y referente en el ámbito de la comunicación y la creatividad empresarial en Andalucía. Con motivo de la presentación de su libro Humo en los zapatos, este encuentro propone una conversación cercana en torno a la trayectoria profesional y vital del autor, marcada por el emprendimiento, la intuición y la capacidad de transformar ideas en proyectos con impacto.

Isabel Naranjo

Malaga |

La obra sirve como punto de partida para abordar cuestiones como la evolución del sector publicitario, el valor de la creatividad aplicada a la empresa y la importancia de la actitud, la pasión y la perseverancia en el desarrollo profesional. A través de su experiencia, Martínez Leyva nos hablará sobre el proceso de construir una carrera desde los orígenes, poniendo en valor el talento, la capacidad de adaptación y la convicción en las propias ideas como motores de crecimiento.

Durante el encuentro, los asistentes podrán adquirir ejemplares del libro en el propio espacio, y al finalizar la ponencia el autor realizará una firma de libros.

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