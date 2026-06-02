Este jueves 4 de junio se inaugura "Murmuración" de Ryan Schneider

Tras una residencia de dos meses en La Térmica, el artista estadounidense Ryan Schneider presenta 'Murmuración'. Esta nueva propuesta lo pone en contacto directo con el espacio de producción y los materiales naturales, elementos con los que muestra una profunda conexión y que utiliza para celebrar la naturaleza. Para ello, se inspira en el ecosistema del desierto de Mojave (California), lugar donde reside actualmente. La exposición se inaugurará el 4 de junio a las 20:00 h en el propio centro cultural.

RED Friday antes del verano pegaba, ¿no?

De 18:00 a 00:00 h, La Térmica vuelve a ser un punto de encuentro para descubrir talento: directos imprescindibles, propuestas emergentes, DJ sets, moda y performances que prometen una noche muy red. Con artistas como Pablopablo, Curro, Rachid B, Kokoshca y dj sets que no te puedes perder. Performances, instalaciones visuales, RED Fashion 2026… Entrada gratuita Online el miércoles 3 de junio a las 12:00 h y física jueves 4 desde las 11:00 h en La Térmica (Av. de los Guindos, 48) hasta fin de existencias.

Sábado en familia Ancá La Térmica

Una jornada gratuita, de 17:00 h a 23:00 h, pensada para disfrutar con los más grandes y pequeños de la familia de música en directo, juegos tradicionales, talleres, performances, zona gastro… Maria Rodés, Mucha Movida Session, Nuno (vinyl set)... y performances para pasar un día a lo grande. Entradas online ya disponibles. Entradas físicas martes 2 de junio de 11:00 h a fin de existencias en La Térmica (Av. de los Guindos, 48). Un día para compartir, jugar y disfrutar Ancá La Térmica.