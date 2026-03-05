Este 6 de marzo se celebra el Día Europeo de la Logopedia

El Comité Permanente de Logopedas de la Unión Europea creó en el año 2004 el Día Europeo de la Logopedia, cuya finalidad fundamental es la de concienciar a la población europea sobre los trastornos del lenguaje y de la comunicación existentes, así como los efectos sobre la salud, tratamientos aplicados y los derechos de los pacientes.

Este año, la fecha el Día de la Logopedia se conmemora mañana día 6 de marzo, jornada en la que se pretende divulgar la importancia y relevancia de la profesión logopédica en toda Europa, la cual se dedica a la evaluación, diagnóstico y tratamiento de problemas relacionados con la comunicación, el lenguaje, la voz, la deglución y la audición.

Igualmente, mediante la divulgación de información se pretende abarcar y sensibilizar a otros sectores de la sociedad, como comunidades, autoridades locales y dirigentes políticos sobre los trastornos del lenguaje y comunicación y su impacto en niños y adultos con problemas de comunicación

En Málaga hay cerca de 400 logopedas colegiados. Sin embargo, la presencia de estos profesionales en la sanidad pública es muy limitada, con solo 5 o 6 logopedas repartidos entre los principales hospitales.