PIDEN EL AUMENTO DEL PRECIO DE LA PLAZA ESCOLAR

Centros Infantiles de Málaga denuncian la inviabilidad de su gestión

Los centros de primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) piden la actualización del precio de las plazas escolares ante lo que califican como 'inviabilidad' de su gestión por el aumento de los costes.

Redacción

Málaga |

Los Centros Infantiles de Málaga, junto a los del resto de Andalucía, alertan de la inviabilidad de su gestión debido a la congelación del precio de las plazas desde 2019 fijado por el Gobierno regional.

Los centros adheridos al programa de ayuda a las familias andaluzas en Málaga han expuesto su situación económica en el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) y solicitan a la Administración autonómica la actualización urgente del precio de dichas plazas.

Las cuestiones que denuncian desde estos Centros pasan por incrementos salariales acumulados de hasta un 60% desde 2019, precio plaza escolar sin actualización estructural en el mismo periodo, impacto económico del nuevo marco normativo y aumento de plazas desocupadas en el actual contexto demográfico.

En Más de Uno Málaga hablamos con Olga Escalero, representante del Centro Infantil La Casita de Pepa. y Elena Portillo, de Wake Up Escuela Infantil.

