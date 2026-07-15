Los especialistas de HM Hospitales en Málaga recomiendan planificar la salud antes de viajar al extranjero este verano

Con la llegada del verano y el incremento de los desplazamientos internacionales, los especialistas de HM Hospitales en Málaga recuerdan la importancia de preparar la salud con la misma antelación con la que se organizan vuelos, alojamientos o actividades vacacionales.

Cada año, miles de malagueños aprovechan los meses estivales para viajar fuera de España. Sin embargo, muchos destinos presentan riesgos sanitarios diferentes a los habituales en nuestro entorno, ya sea por la presencia de enfermedades infecciosas, diferencias en las condiciones higiénico-sanitarias o la exposición a insectos transmisores de enfermedades.

"La planificación sanitaria previa al viaje es fundamental, especialmente cuando se visitan países tropicales o regiones con riesgos epidemiológicos específicos. En muchos casos, una consulta médica previa permite prevenir problemas de salud que podrían afectar al viajero durante su estancia o incluso tras su regreso", explica la Dra. Anna Bernad, especialista en medicina de familia del Hospital Internacional HM Santa Elena.

Entre los problemas más frecuentes asociados a los viajes internacionales destaca la denominada diarrea del viajero, una afección que continúa siendo una de las principales causas de consulta médica durante los desplazamientos al extranjero. Asimismo, determinadas zonas geográficas requieren medidas preventivas específicas frente a enfermedades como la malaria, el dengue o la fiebre amarilla.

Por ello, los especialistas de HM Hospitales recomiendan informarse con suficiente antelación sobre los riesgos sanitarios del destino, comprobar si existen vacunas recomendadas u obligatorias y consultar con profesionales sanitarios antes de emprender el viaje.

"La prevención sigue siendo la mejor herramienta. Es importante no solo revisar el estado vacunal, sino también preparar un pequeño botiquín de viaje, disponer de un seguro médico adecuado y viajar con la medicación habitual suficiente para toda la estancia", añade la Dra. Bernad.

Entre las principales recomendaciones para los viajeros destacan:

1. Informarse sobre los riesgos sanitarios del país de destino.

2. Revisar las vacunas recomendadas o necesarias para viajar.

3. Contratar un seguro médico con cobertura internacional.

4. Utilizar repelentes y medidas de protección frente a insectos.

5. Consumir agua embotellada o tratada en destinos donde existan dudas sobre su potabilidad.

6. Extremar las precauciones con los alimentos crudos o insuficientemente cocinados.

7. Protegerse adecuadamente frente a la exposición solar.

8. Llevar un botiquín básico de viaje.

9. Viajar con suficiente medicación habitual y documentación médica actualizada.

Los especialistas también recuerdan que algunas enfermedades infecciosas pueden manifestarse días o incluso semanas después del regreso.

"Ante síntomas como fiebre, diarrea persistente, lesiones cutáneas o malestar general tras un viaje internacional, es importante consultar con profesionales sanitarios para realizar una valoración adecuada. Un diagnóstico precoz permite tratar eficazmente muchas de estas enfermedades y evitar complicaciones", concluye la Dra. Bernad.

HM Hospitales recuerda que una correcta planificación sanitaria antes del viaje contribuye a reducir riesgos y permite disfrutar de unas vacaciones más seguras, especialmente en destinos con condiciones sanitarias diferentes a las de España.