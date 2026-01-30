Escapada gastronómica en San Valentín, firmada por Nota Blu New Brasserie y Casanis Bistro

n Nota Blu New Brasserie Marbella, la velada se construye a partir de su carta habitual, enriquecida con creaciones exclusivas para la fecha, y se completa con un cóctel especial de San Valentín, el Rosini. Entre las propuestas destacan la tostada de pan a la brasa con caviar y la ensalada de bogavante, mango y mizuna, seguidas de elaboraciones principales como el risotto de bogavante y morillas o el bogavante asado al Josper con beurre blanc de caviar. Para culminar, una selección de postres pensados para compartir, como la pavlova con frutos rojos o el Paris-Brest con mousseline de almendras.

La experiencia se ve realzada por música en vivo, que acompañará la cena entre las 20:00 y las 23:00 horas, reforzando la atmósfera sofisticada y envolvente que define la identidad de Nota Blu.

La escapada continúa en Casanis Bistrot, enclave emblemático del casco antiguo marbellí, donde la cocina mediterránea de inspiración francesa se presenta con una propuesta especial para San Valentín que se suma a su carta. La noche comenzará con un cóctel fuera de carta, el Sex and the City, seguido de una cuidada secuencia de platos que incluyen la ensalada de San Valentín con foie gras, el tiradito de vieiras con caviar, el bogavante a la mantequilla de hierbas, el filet mignon con puré y un delicado soufflé glacé con frambuesas.

El ambiente se completa con la presencia de un saxofonista en directo, que recorrerá el restaurante durante la velada, y con un detalle floral pensado para subrayar el carácter romántico de la celebración.

Dos espacios, dos estilos y una misma manera de entender la gastronomía como experiencia. Este San Valentín, Nota Blu New Brasserie Marbella y Casanis Bistrot firman una escapada de lujo en Marbella donde cada detalle está pensado para celebrar el amor con discreta sofisticación.