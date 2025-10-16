Entran en servicio los primeros vehículos sostenibles para la recogida de residuos

A estos vehículos se sumarán otros cuarenta que utilizan motorizaciones con tecnología dualizada diésel-GLP (distintivo ECO), es decir que usan un motor térmico que funciona con combustible diésel y GLP (Gas Licuado de Petróleo)
de forma combinada. Este combustible es más barato que los tradicionales, emite menos CO₂ y menos sustancias contaminantes, lo que contribuye a una menor huella de carbono. Entre estos vehículos se encuentran los camiones recolectores, camiones de mantenimiento, camiones lava-contenedores, furgoneta con equipo hidro-limpiador y camiones recolectores modalidad puerta a puerta.