LUZ VERDE

Entran en servicio los primeros vehículos sostenibles para la recogida de residuos

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha recibido hoy varios vehículos que forman parte del refuerzo de la flota para la recogida de vehículos. Concretamente se trata de cinco furgonetas híbridos-enchufables con una reducida emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno (NOx) o partículas, contribuyendo significativamente a mejorar la calidad del aire.

Isabel Naranjo

Malaga |

Mancomunidad
A estos vehículos se sumarán otros cuarenta que utilizan motorizaciones con tecnología dualizada diésel-GLP (distintivo ECO), es decir que usan un motor térmico que funciona con combustible diésel y GLP (Gas Licuado de Petróleo)

de forma combinada. Este combustible es más barato que los tradicionales, emite menos CO₂ y menos sustancias contaminantes, lo que contribuye a una menor huella de carbono. Entre estos vehículos se encuentran los camiones recolectores, camiones de mantenimiento, camiones lava-contenedores, furgoneta con equipo hidro-limpiador y camiones recolectores modalidad puerta a puerta.

