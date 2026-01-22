Elaboran el ranking de las marcas más relevantes de la provincia de Málaga

Squembri, emprensa en la que realizan su labor Luís Arronte, director, y Vicky Escolar, directora en Málaga, ha presentado el informe 'branking', bajo el concepto de la razón de ser de las marcas malagueñas, en el que se ordenan las marcas del entorno y se les otorga un valor profesional. Detrás de cada nombre comercial se valora la labor que realizan sus profesionales, la forma en la que se atiende a sus clientes, de convertir su actividad en una experiencia, etc...

En Branking se analiza la comunicación, reputación, responsabilidad social corporativa, la cultura interna, el proceso de compra o la contratación, la usabilidad de su página web, sus campañas de publicidad y marketing, sus textos, su influencia, todo lo que se debe considerar para saber si se está hablando de una gran marca.

Branking sitúa a Trops al frente del top 10, seguido por marcas como Larios, Unicaja, Cervezas Victoria, entre otras.