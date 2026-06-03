Eduardo Ruíz Vegas reelegido presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla

Eduardo Ruiz Vegas, revalida la presidencia del colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla tras el proceso electoral celebrado en la tarde del viernes del 29 de mayo. Ruiz Vegas alcanzó una holgada mayoría, frente a la candidatura de Gabriel Martínez Cano, lo que le permite continuar cuatro años más al frente de esta corporación de derecho público. “Un honor iniciar esta nueva etapa con un extraordinario equipo y seguir trabajando por la profesión de graduado social” han sido las primeras palabas de Eduardo Ruiz tras prometer su cargo. En estas elecciones también han sido elegidas dos nuevas vocales, Antonia María Herrera Herrera y Pilar López Sesma; y reelegidos los vocales Jesús Gea Cámara, Juan Alfonso Urbano Moreno, Sergio Bautista Sánchez, José Almirón Santiago, María José Benítez Ramírez, Paloma Rengel González y Juan José Luque Gómez.

Tras el proceso electoral, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla queda compuesta por:

Eduardo Ruiz Vegas presidente, Jesús Gea Cámara, Juan Alfonso Urbano Moreno, Sergio Bautista Sánchez, José Almirón Santiago, María José Benítez Ramírez, Paloma Rengel González, Juan José Luque Gómez, Alicia Sánchez Guerrero, María Paz Flores Delgado, Rafael Pozo Sánchez, Francisco Silva González, Andrés Cabezas Quero, Antonia María Herrera Herrera y Pilar López Sesma. Y para la Delegación de Melilla Francisco J. Padilla Conesa.