Se cumple un año del paso de la dana por la provincia de Málaga

Se cumple un año del paso de la dana por Málaga que provocó importantes daños en distintos puntos de la provincia. Los municipios del Valle del Guadalhorce, como Álora y Cártama, fueron los más dañados a raíz de desbordarse el río Guadalhorce, aunque también resultaron especialmente golpeados pueblos como Benamargosa en la Axarquía, o Almogía.

Al margen de los cuantiosos daños materiales, desalojos de viviendas, etc… tuvimos que lamentar la muerte de una persona en el término municipal de Alhaurín de la Torre, en concreto, un hombre de 71 años de nacionalidad británica que sufrió hipotermia y varias paradas cardio respiratorias. Junto a ello, se registraron varios heridos, aunque, por fortuna, de escasa consideración.

No todo fue perjudicial porque, a raíz de aquellas lluvias, los embalses de la provincia dejaron atrás años de sequía y recuperaron agua embalsada que, a día de hoy mantienen su nivel provincial al 45,6%

Un año después, nos acercamos a los pueblos que sufrieron con mayor intensidad los efectos de la tragedia en la que numerosos vecinos se vieron afectados con la pérdida de sus casas, enseres, vehículos amén de los cuantiosos daños en las infraestructuras, algunas de ellas aún en reparación.