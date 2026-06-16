“Culinary Action!” explora la transformación gastronómica de Málaga a través de sus protagonistas

Ayer ‘Culinary Action!, el programa de Basque Culinary Center que acoge diversos talleres y jornadas para explorar e impulsar el emprendimiento gastronómico, llegó a la capital malagueña para analizar “La transformación gastronómica de la ciudad de Málaga”, compartir aprendizajes y escuchar a quienes están escribiendo el futuro gastronómico de la ciudad en el Centro de producción de Mahou San Miguel en Málaga, congregando a más de 70 personas.

Málaga vive un momento de transformación que se palpa en sus calles, en su ritmo cultural y en la energía que proyecta. La hostelería y el emprendimiento gastronómico se han convertido en motores capaces de redefinir la identidad de la ciudad: generan economía, atraen talento, impulsan turismo de calidad y consolidan a Málaga como un hub internacional donde la creatividad culinaria es parte esencial de su marca global.

Culinary Action! Málaga, organizado de la mano de Mahou San Miguel, reunió a emprendedores que están impulsando el sector gastronómico de la ciudad, conformando un tejido dinámico basado en propuestas originales que huyen de la homogeneización. El programa incluyó ponencias, mesas redondas y microcharlas de cinco minutos, diseñadas para visibilizar sus modelos de negocio, así como sus formas de operar en el mercado hostelero malagueño y su experiencia al frente de proyectos que combinan identidad, innovación y visión de futuro.

Idoia Calleja, Directora de Formación Permanente de Basque Culinary Center, y Javier Cochón, Director regional de Andalucía de Mahou San Miguel, dieron comienzo a la jornada dirigida a emprendedores y profesionales del sector hostelero.

LA OPORTUNIDAD DE EMPRENDER EN ALTA COCINA

El primer bloque de la jornada estuvo dedicado a analizar la oportunidad de emprender en alta cocina a través de tres proyectos que representan nuevas miradas dentro del panorama gastronómico malagueño y andaluz. Cristina Cánovas y Diego Aguilar, cocineros al frente de Palodú, que ha obtenido una reciente estrella Michelin en 2026, compartieron cómo han construido una propuesta en el centro de la capital que combina técnica, sensibilidad y una lectura contemporánea del recetario andaluz con una cocina de mercado, viva y cambiante. Una apuesta exigente, sí, pero de la que no se arrepienten y con la que animan a quienes quieran emprender: porque, pese al esfuerzo que implica, el camino resulta profundamente gratificante.

Por su parte, Diego René presentó la evolución de su trayectoria empresarial a través de René —su proyecto más gastronómico, abierto este mismo marzo— y Beluga —su buque insignia de la plaza de las flores—, explicando cómo diversificar formatos sin perder identidad.

El bloque se completó con la visión de Diego Gallegos, chef de Sollo, estrella Michelin en Fuengirola, quien profundizó en su apuesta por la sostenibilidad y la acuicultura como eje de innovación. Lo hizo con una honestidad poco habitual, reconociendo las dificultades, los recortes y los ajustes necesarios para lograr un modelo más rentable, sin renunciar a su compromiso.

ASÍ SOBREVIVE Y BRILLA UN CLÁSICO: EL CASO DE EL PIMPI

A continuación, se analizó cómo un proyecto emblemático puede mantenerse vigente durante décadas sin perder autenticidad. Elena Cobos, CEO de Bodegas El Pimpi, y Juanjo Perles, chef corporativo, explicaron la evolución del establecimiento y su capacidad para adaptarse a nuevas audiencias sin renunciar a su esencia.

Ubicada en un antiguo caserón malagueño del siglo XVIII, esta bodega fundada en 1971 es siempre emblema de la ciudad y punto de encuentro de gente de todas las edades, donde es posible disfrutar de la gastronomía local y de los vinos de la tierra.

CUATRO MODELOS DE NEGOCIO EN CINCO MINUTOS

El bloque de micro ponencias reunió a cuatro emprendedores que representan modelos de negocio muy distintos dentro del ecosistema gastronómico malagueño, cada uno presentado en intervenciones de cinco minutos.

Miguel Palma, de La Taberna de Mike Palmer, en las afueras de la ciudad, expuso su propuesta de cocina tradicional actualizada, donde conviven productos de la tierra y del mar en elaboraciones sencillas, a fuego lento y a la brasa, con un marcado acento mediterráneo. Su aspiración a convertirse en restaurante destino se apoya en la comodidad —tanto en la mesa como en el trato— y en una filosofía que rehúye atarse al origen para cocinar con libertad.

Paco García, del Cortijo de Pozoancho presentó la finca agrícola familiar ubicada en la Vega de Antequera, donde cultivan pistacho y producen aceite de oliva bajo la marca Acilia, reivindicando el origen, el tiempo y el cuidado como pilares del proyecto.

El cocinero José Andrés Jiménez, de Almijara Casual Bar, compartió su enfoque de cocina de producto que combina la mirada a las tendencias actuales con la memoria de la cocina de antaño.

Por último, Sergio del Río, chef de Óleo, explicó la consolidación de su modelo híbrido de cocina mediterránea y sushi bar en pleno centro de Málaga, un formato que ha logrado posicionarse como referencia en la ciudad y que ahora se plantea ampliar y sobre todo “adelantar horarios” en busca de una operativa más eficiente, cómoda y adaptada a los nuevos hábitos.

OBJETIVO: DAR DE COMER EN CLAVE GASTRONÓMICA DENTRO DE UN HOTEL

El siguiente bloque abordó el papel de los hoteles como espacios que apuestan por propuestas gastronómicas de alto nivel. Desde Palacio Solecio, Dani Carnero —chef de Balausta, Kaleja y La Cosmo— explicó cómo integrar la identidad culinaria en un entorno hotelero. Y por su parte, Pablo Linares, jefe de cocina, y Juan Campoy, Director de operaciones de F&B, presentaron el caso de ME Málaga y su proyecto Cañitas Málaga: un lugar con vistas únicas desde donde disfrutar de arte, cultura, alta cocina y música, donde la prioridad es ofrecer una experiencia global del huésped, entendida como un recorrido coherente entre gastronomía, ambiente y servicio.

Ambos subrayaron el papel creciente de la gastronomía en los hoteles, que exige ofrecer múltiples formas de cocina y encontrar un equilibrio entre lo que demanda la clientela del hotel y la ciudadanía malagueña. También pusieron sobre la mesa la complejidad operativa y el reto de no renunciar a la identidad de restaurante.

En ese contexto, reivindicaron que el modelo hotelero es un negocio distinto al de un restaurante a pie de calle y que, por su estructura y exigencias, plantea desafíos que van más allá de la cocina. Un escenario que, según defendieron, obliga a repensar roles y responsabilidades, y también delegar en diversos equipos.

EL GRAN MOMENTO GASTRONÓMICO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Como cierre, el chef José Carlos García, referente indiscutible de la cocina malagueña, ofreció una ponencia individual en la que repasó la evolución reciente de la provincia y el momento de madurez que vive su escena gastronómica. Desde su restaurante homónimo —con 1 estrella MICHELIN— anunció la nueva etapa del proyecto, que pronto dejará el Muelle Uno del Puerto de Málaga para regresar al histórico Café de París, un movimiento que definió como necesario para seguir profundizando en su propuesta culinaria y en la identidad que desea proyectar en esta fase.

García explicó que este cambio de ubicación responde al deseo de recuperar un espacio con un fuerte vínculo personal y profesional, un lugar que le permitirá seguir evolucionando su proyecto con mayor coherencia y sentido de pertenencia. Este gesto, que conecta pasado y futuro, simboliza también la madurez de una provincia que vive un momento especialmente fértil: Málaga consolida una escena culinaria diversa, creativa y cada vez más reconocida.