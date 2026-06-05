La Costa del Sol se perfila como referente europeo de sénior living mientras la falta de vivienda amenaza la competitividad de los territorios dinámicos

La Costa del Sol reúne algunas de las condiciones que la sitúan entre los territorios europeos con mayor potencial para el desarrollo de nuevos formatos residenciales vinculados al senior living, un segmento llamado a ganar protagonismo durante las próximas décadas como consecuencia del envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la evolución de las necesidades residenciales de las personas mayores.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de la jornada de cierre de temporada de la Cátedra Real Estate Alfil de San Telmo Business School, un encuentro que también ha puesto el foco en el coste económico y social de la falta de vivienda, el papel de la sociedad civil organizada en la generación de oferta útil y los retos que afrontan territorios dinámicos como Málaga y la Costa del Sol para mantener su competitividad.

La sesión ha reunido a representantes de empresas líderes del sector, expertos académicos y responsables institucionales en un encuentro que ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva integral, combinando planificación, colaboración público-privada, innovación y capacidad de ejecución.

Nuevos formatos living y el auge del sénior living

La primera mesa redonda de la jornada, moderada por el profesor Eduardo Olaya Estefan, ha estado centrada en la evolución de los nuevos modelos residenciales y, especialmente, en el crecimiento del senior living como una de las grandes tendencias inmobiliarias de las próximas décadas.

Juan José López-Ibor, consejero delegado de Global Health y fundador de Ballesol, ha explicado que España se encuentra ante una transformación demográfica de gran magnitud, con una población cada vez más longeva y activa. Ha recordado que el aumento de la esperanza de vida y la mejora de las condiciones de salud están generando nuevas necesidades residenciales que requieren soluciones específicas y diferentes a las tradicionales residencias asistenciales.

“La generación que se jubila hoy no quiere los mismos modelos residenciales que hace veinte años. Busca independencia, servicios, bienestar y comunidad. Ahí es donde el senior living va a jugar un papel fundamental”, ha afirmado.

Por su parte, Bruno Rabassa, presidente de Berkshire Hathaway HomeServices Barcelona y CEO de Aticco Living, ha destacado que el mercado residencial está evolucionando hacia modelos cada vez más flexibles y especializados. Durante su intervención ha señalado que la Costa del Sol reúne ventajas competitivas difíciles de replicar en otros mercados europeos, como la conectividad internacional, la calidad de vida, la oferta sanitaria, la seguridad y la consolidada comunidad extranjera residente.

“La Costa del Sol tiene condiciones objetivas para convertirse en uno de los grandes destinos europeos de senior living. El mercado está evolucionando desde la vivienda tradicional hacia soluciones cada vez más especializadas y adaptadas a cada etapa vital”, ha explicado.

Ambos ponentes han coincidido en que el envejecimiento de la población, unido a los cambios en los modelos familiares y laborales, impulsará durante los próximos años el desarrollo de nuevos formatos residenciales que complementarán la oferta tradicional y abrirán nuevas oportunidades de inversión y desarrollo inmobiliario.

Por su parte, José María López Cerezo, director gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga (IMV), ha analizado distintas fórmulas de colaboración público-privada para impulsar la vivienda asequible.

El coste oculto de no construir

Por otro lado, el profesor Josep Mor Figueras, director académico de la Cátedra, ha presentado un análisis sobre las consecuencias económicas y sociales derivadas de la insuficiente producción de vivienda.

Mor ha recordado que España acumula ya un importante déficit estructural de vivienda que continúa creciendo cada año y que afecta especialmente a las áreas con mayor capacidad de generación de empleo y atracción de población. Explicó además que la insuficiente producción residencial genera costes que van mucho más allá del mercado inmobiliario: menor movilidad laboral, dificultades para atraer talento, retraso en la emancipación de los jóvenes, incremento del esfuerzo destinado al alquiler, pérdida de competitividad empresarial y mayores desigualdades territoriales.

“El problema de la vivienda ya no es exclusivamente inmobiliario. Cuando una persona no puede acceder a una vivienda en el lugar donde existe empleo, el problema se convierte en económico y social. La vivienda condiciona la productividad, la movilidad y la capacidad de crecimiento de los territorios. La falta de vivienda útil no es solo un problema residencial; afecta a empresas, trabajadores, servicios y competitividad territorial.”, ha señalado.

Durante su intervención, el director académico de la Cátedra ha advertido de que la falta de vivienda suficiente, adecuada y ejecutable está empezando a limitar el desarrollo de territorios especialmente dinámicos como Málaga y la Costa del Sol, donde la demanda residencial crece a un ritmo superior a la capacidad de producción.

Sociedad civil y oferta útil

La última mesa redonda de la jornada ha analizado el papel de la sociedad civil organizada en la generación de oferta útil de vivienda, entendida como aquella que resulta accesible, adecuada y disponible allí donde realmente existe demanda.

Moderada por Josep Mor, la sesión ha contado con la participación de Jorge Ginés, director general de ASPRIMA; Clara Muñoz, directora general de Fundación Grupo Salas; Violeta Aragón, secretaria general de ACP Málaga; y José María López Cerezo, director gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga.

Jorge Ginés ha defendido la necesidad de incrementar de forma sostenida la producción de vivienda para responder a las necesidades actuales de la sociedad. “El principal problema no es la demanda. El principal problema es que no estamos produciendo suficiente vivienda allí donde la sociedad la necesita”, ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado la importancia de adaptar las políticas de vivienda a la realidad actual del mercado. “Durante años hemos regulado la escasez como si continuáramos en un contexto de crisis, cuando hoy nos encontramos ante un escenario de fuerte demanda y oferta insuficiente”, ha añadido.

Por su parte, Violeta Aragón ha advertido de que la falta de vivienda comienza a afectar directamente a la actividad económica de Málaga y la Costa del Sol. “Cada vez encontramos más empresas que tienen dificultades para incorporar trabajadores porque esos trabajadores no encuentran una vivienda accesible cerca de su lugar de empleo”, ha señalado.

Aragón también ha insistido en la necesidad de aumentar significativamente la capacidad de producción residencial. “No basta con introducir pequeños ajustes. El volumen de vivienda que necesita actualmente la sociedad exige cambios de escala que permitan incrementar la oferta de manera sostenida”, ha explicado.

Clara Muñoz ha presentado la experiencia de Fundación Grupo Salas, entidad especializada en el impulso de vivienda asequible mediante fórmulas de colaboración público-privada. Actualmente, la organización trabaja en distintos proyectos destinados a ampliar el parque de vivienda accesible mediante modelos de reinversión social. “La vivienda asequible requiere estabilidad, visión de largo plazo y mecanismos que permitan multiplicar el impacto de cada euro invertido”, ha afirmado.

La mesa ha concluido con una idea compartida por todos los participantes: el principal reto ya no es únicamente disponer de suelo o financiación, sino ser capaces de transformar esos recursos en vivienda realmente ejecutable en plazos compatibles con las necesidades de la sociedad.

La jornada ha incluido además el análisis del caso empresarial de Antonio Bazán, fundador de Grupo Agrojardín y de BZH, promotora inmobiliaria boutique y family office. Durante la sesión, los miembros de la Cátedra han estudiado la evolución de una compañía familiar que ha logrado consolidarse como referente en el sector de la jardinería y el mantenimiento de espacios verdes, al tiempo que ha impulsado distintos proyectos vinculados al desarrollo inmobiliario de alta calidad.

Presentación de empresas y balance del curso

La jornada también ha incluido la presentación de varias empresas integrantes del Consejo Asesor de la Cátedra, entre ellas Hecobuilding, Naxfor Homes, Ores & Bryan y UHY Fay & Co, reforzando el carácter multidisciplinar del proyecto y su conexión con las distintas áreas que conforman la cadena de valor inmobiliaria.