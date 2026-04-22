La convocatoria más insólita de Tenerife llega a Málaga: se buscan portadores del “gen explorador” para diseñar una nueva manera de visitar la isla

¿Y si esas ganas irrefrenables de viajar, de descubrir nuevos lugares o incluso de cambiar de vida tuvieran una explicación genética? Esta es la premisa del conocido “gen explorador” (DRD4-7R), asociado a la búsqueda de lo desconocido y a la necesidad de vivir nuevas experiencias.

Inspirándose en este concepto, Turismo de Tenerife acerca a Málaga una iniciativa innovadora que une ciencia y turismo, y que permitirá a los ciudadanos descubrir si poseen este marcador genético y optar a convertirse en los Testers Oficiales de Tenerife. Los participantes seleccionados tendrán la oportunidad de viajar a la isla para disfrutar de todas las experiencias que ofrece y la misión de desarrollar, junto con expertos locales, la “Ruta del Gen Explorador”, una propuesta diseñada para despertar el instinto explorador latente en todos y fomentar una conexión más profunda con el entorno.

Presente en aproximadamente 1 de cada 5 personas (el 20% de la población), este gen se convierte en el punto de partida de un proyecto que busca que las personas más exploradoras, aquellas que llevan el instinto de descubrir en el ADN, contribuyan a diseñar una ruta única que activará la curiosidad y la capacidad de asombro de todos los viajeros que visiten Tenerife, la isla con más diversidad de experiencias.

Málaga acoge el “Gen Explorer Lab”

Como parte del proyecto, tras haber comenzado en Madrid el día 21 de abril, el laboratorio itinerante “Gen Explorer Lab” hará parada en Málaga este 22 de abril, donde permanecerá abierto al público en Plaza Félix Sáenz entre las 16:00 y las 19:00 horas, y posteriormente continuará en Bilbao. En este espacio se realizará el test genético, en colaboración con LabGenetics, a los ciudadanos que quieran descubrir si cuentan con el gen DRD4-7R, mediante una sencilla muestra de saliva. Aquellos que no puedan acudir podrán solicitar su test a través de la página web del proyecto, genexplorador.webtenerife.com

Aquellos participantes que resulten seleccionados y posean el gen explorador tendrán la oportunidad de convertirse en Testers Oficiales de experiencias de Tenerife y viajarán a la isla para vivir de primera mano la gran variedad de experiencias que ofrece la isla. De este modo, los Testers Oficiales de Tenerife aportarán su sensibilidad innata hacia la exploración para identificar y diseñar, junto a expertos locales y cumpliendo con el decálogo de prácticas sostenibles, una ruta inédita que conecte con las formas más auténticas de descubrir la isla. De este modo, el proyecto plantea la creación de una nueva figura en el sector turístico: los “testers” de destino. Una propuesta inédita que traslada al turismo un concepto habitual en otros ámbitos, donde ya existen perfiles dedicados a probar y evaluar productos y servicios.

“En Tenerife creemos que todos llevamos dentro un explorador, pero esta iniciativa añade un componente científico fascinante: la posibilidad de saber si lo tenemos de manera innata en nuestros genes”, explica Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife. “Explorar es una pulsión que en Tenerife cobra un sentido especial debido a la gran diversidad de experiencias que ofrece la isla. Al colaborar con estos exploradores natos, buscamos definir las experiencias que mejor nos representan como destino, con una mirada mucho más curiosa, consciente y conectada con el entorno para que todos los viajeros puedan disfrutarlo tanto si tiene el gen como no”.

Turismo explorador y respetuoso para Tenerife

El proyecto nace en un momento clave en el que estamos fomentando ese turismo responsable que disfrute su experiencia cuidando nuestro entorno y que redunde en un mayor gasto turístico en destino que impacte de forma positiva en la economía local. Tenerife, siendo elegida por 4 de cada 10 turistas que viajan a las islas, mantiene un papel esencial dentro de este liderazgo: su naturaleza cambiante, su propuesta de actividades y ocio y su clima constante la convierten en un destino perfecto para quienes buscan algo más que sol y playa. En este contexto, Tenerife se consolida como la isla con mayor diversidad y riqueza de experiencias del archipiélago, capaz de ofrecer en un mismo destino una combinación única de naturaleza, deporte, gastronomía y cultura, con una calidad que permite al viajero explorar de múltiples formas y en distintos niveles de intensidad.

“Esta fortaleza también plantea un desafío: mantener el liderazgo sin poner en riesgo la esencia natural de la isla, buscando viajeros que respeten y velen por el cuidado del entorno. En ese sentido, la ‘Ruta del Gen Explorador’ apuesta por un turismo responsable, promoviendo prácticas más respetuosas que conecten con la naturaleza y con una forma más auténtica de descubrir la isla”, destaca Lope Alfonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife.

Tenerife se presenta así como un destino que invita a reconectar con la esencia de viajar: desde su naturaleza volcánica, ideal para la práctica deportiva al aire libre, hasta una gastronomía local que pone en valor el producto y el territorio, pasando por una cultura y unas tradiciones que forman parte viva de la experiencia. Un lugar donde cada paisaje, cada sabor y cada historia contribuyen a despertar la curiosidad y el deseo de seguir explorando.

Gen del explorador (DRD4-7R), el deseo de descubrir presente en el ADN

El DRD4-7R, identificado en 1996 y bautizado popularmente como el “gen del explorador”, es una variante genética vinculada a la regulación de la dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Según diversas investigaciones en genética del comportamiento, las personas que poseen este marcador biológico —aproximadamente el 20% de la población— presentan una mayor predisposición a la búsqueda de novedad, la curiosidad intelectual y la apertura a entornos desconocidos. Históricamente, la ciencia asocia este rasgo con las grandes migraciones humanas, sugiriendo que esta genética impulsó a nuestros antepasados a cruzar fronteras y buscar nuevos horizontes. Hoy, el DRD4-7R se identifica con aquellos viajeros que no solo buscan visitar un lugar, sino comprenderlo y vivirlo de una manera profunda y transformadora.