LOLA GARCÍA, PRESIDENTA DE FACUA MÁLAGA

Consejos para no sufrir engaños en las rebajas, viajes o durante las vacaciones de verano

Lola García, presidenta de Facua Málaga, nos cuenta cuáles deben ser las principales directrices a seguir por los consumidores para no ser víctimas de engaños durante el verano.

Redacción

Málaga |

A estas alturas del calendario con la llegada de la temporada alta veraniega, se presentan distintas contingencias para los consumidores: inicio de la campaña de rebajas, el desplazamiento de aquellas personas que inician sus vacaciones, el mayor consumo en los establecimientos de las zonas turísticas, etc…, aspectos que vienen a afectar el bolsillo.

Ante esta tesitura, desde las asociaciones de defensa de los consumidores como Facua, se lanzan consejos para no pagar subidas de precios excesivas, no caer en engaños ante reclamos comerciales, o comprar de forma acertada en las rebajas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid