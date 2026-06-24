El 80% de las plazas ofertadas de Atención Primaria queda sin cubrir

De las 203 plazas para Médicos de Familia de Atención Primaria ofertadas por el Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Málaga, el 80% de las mismas han quedado vacantes. Únicamente fueron aceptadas 43 plazas.

Otra de las especialidades que tampoco ha despertado el interés en las peticiones de los médicos MIR es la de Pediatría, ya que de 23 solo se han demandado dos.

En el lado opuesto de la balanza se encuentra Dermatología, siendo la primera en agotar sus plazas durante la convocatoria MIR 2026. Tanto es así que las vacantes quedaron cubiertas en la primera jornada de asignación.

Después de Dermatología, las especialidades más solicitadas fueron Cardiología y Aparato Digestivo.