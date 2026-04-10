SALUD

La Consejería de Sanidad activa una campaña de sensibilización para prevenir el cáncer de piel

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía pone en marcha desde la próxima semana una campaña de sensibilización para prevenir el cáncer de piel ante los efectos del sol. La campaña, que cuenta con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y que se viene realizando en los últimos años, se prolongará durante cinco semanas y aunque está dirigida a toda la población, se fija especialmente en los niños y jóvenes y también en las personas (deportistas, trabajadores) que desarrollan su tarea al aire libre.

Isabel Naranjo

Malaga |

Cancer
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La campaña que se pone en marcha ahora bajo el lema Tu piel tiene memoria pone el foco en que el daño solar se acumula a lo largo de la vida y aumenta el riesgo de cáncer. A mayor exposición, mayores son los riesgos de padecer alteraciones y cáncer cutáneo. Por ese motivo, ha dicho Antonio Sanz, “la prevención debe comenzar desde la infancia”.

Además, esta campaña pretende concienciar también de que el peligro está en pequeños gestos a los que no damos importancia pero que pueden suponer la diferencia entre desarrollar un cáncer de piel o no. En este sentido, el consejero ha destacado rutinas necesarias como protegerse del sol todos los días, no sólo en verano, incluido los días nublados. No tomar el sol sin protección, especialmente entre las horas de mayor intensidad (entre las 11:00 horas y las 17:00 horas) o ponerse a la sombra siempre que sea posible. Es importante también proteger la piel con protección (nivel 50) y ropa adecuada todos los días. Y también la cabeza con ropa adecuada y gorras o sombreros.

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