Conmemoramos el Día del Pueblo Gitano, con la Fundación Secretariado Gitano

Por una Ley integral para el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano
Aunque en los últimos años se han producido avances relevantes en el reconocimiento institucional y social del pueblo gitano, es necesario consolidarlos mediante un compromiso firme y sostenido. Por ello, desde la Fundación Secretariado Gitano impulsamos la propuesta de una Ley Integral que garantice el reconocimiento, la igualdad de trato y el progreso del pueblo gitano, abordando de forma global las desigualdades y reforzando el ejercicio pleno de derechos de las personas gitanas.