Entrevista con los responsables de la institución en Málaga, Tamara Esteve y Juan José Flores

Conmemoramos el Día del Pueblo Gitano, con la Fundación Secretariado Gitano

La celebración del 8 de abril recuerda la historia del pueblo gitano y rinde homenaje a las víctimas gitanas de las distintas persecuciones a lo largo de los siglos. Conmemora el 1er Congreso Mundial Gitano, celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, en el que se adoptaron como símbolos propios la bandera (azul y verde, con una rueda roja) y el himno Gelem, Gelem.

Isabel Naranjo

Madrid |

Por una Ley integral para el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano

Aunque en los últimos años se han producido avances relevantes en el reconocimiento institucional y social del pueblo gitano, es necesario consolidarlos mediante un compromiso firme y sostenido. Por ello, desde la Fundación Secretariado Gitano impulsamos la propuesta de una Ley Integral que garantice el reconocimiento, la igualdad de trato y el progreso del pueblo gitano, abordando de forma global las desigualdades y reforzando el ejercicio pleno de derechos de las personas gitanas.

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