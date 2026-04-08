Entrevista con los responsables de la institución en Málaga, Tamara Esteve y Juan José Flores

Conmemoramos el Día del Pueblo Gitano, con la Fundación Secretariado Gitano

La celebración del 8 de abril recuerda la historia del pueblo gitano y rinde homenaje a las víctimas gitanas de las distintas persecuciones a lo largo de los siglos. Conmemora el 1er Congreso Mundial Gitano, celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, en el que se adoptaron como símbolos propios la bandera (azul y verde, con una rueda roja) y el himno Gelem, Gelem.