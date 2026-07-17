Concord Theatricals Recordings, lanza la grabación en español de Tocando nuestra canción. Un musical dirigido por Antonio Banderas y producido por Teatro del Soho CaixaBank.

Hoy Concord Theatricals Recordings ha lanzado el álbum de la aclamada producción española Tocando nuestra canción / They’re Playing Our Song, la comedia musical dirigida por Antonio Banderas con música de Marvin Hamlish, letras de Carole Bayer Sager y libreto de Neil Simon. Esta grabación del icónico musical está desde ahora disponible en streaming y en plataformas digitales por todo el mundo. El CD se encuentra también disponible para su compra en España en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y se podrá adquirir el CD mediante pedido anticipado exclusivamente a través de concordtheatricalsrecordings.com.

Tocando nuestra canción / They’re Playing Our Song (New Spanish Cast Recording), dirigida por la estrella internacional Antonio Banderas y producida por Antonio Banderas y Teatro del Soho CaixaBank, narra la tierna, disparatada y extravagante relación entre un compositor de éxito y una letrista desconocida. Miquel Fernández y María Adamuzprotagonizan esta comedia romántica sobre la inusual historia de amor entre dos compañeros de trabajo. Un relato donde el romance florece, los conflictos se asoman y las chispas de la comedia vuelan. El musical se estrenó en el Teatro del Soho CaixaBank en 2024.

El álbum está producido por Antonio Banderas, Arturo Díez Boscovich (director musical), Manolo Toro (PuertoRecords Estudio) y el tres veces ganador del Grammy Sean Patrick Flahavan, director ejecutivo de Concord Theatricals, y la producción ejecutiva de Marc Montserrat-Drukker y Noelia Ortega. El álbum ha sido grabado, editado y mezclado por Manolo Toro y masterizado por Oscar Zambrano, con dirección artística de Derek Bishop.

“Es un verdadero placer continuar nuestra valiosa relación con Antonio Banderas y el Teatro del Soho CaixaBank con nuestro cuarto álbum en español de este clásico musical estadounidense”, afirma Sean Patrick, director ejecutivo de Concord Theatricals. “Tanto las producciones como las grabaciones son siempre de la más alta calidad; el talento en España es extraordinario”.

Por su parte, Antonio Banderas ha declarado: “Seguimos añadiendo títulos a nuestra colección de musicales de Broadway representados y grabados posteriormente en español. El último en llegar es Tocando Nuestra Canción. Un musical divertido, originalmente ingenioso e irónicamente romántico, que cuenta con un magnífico libreto de Neil Simon y una preciosa música de Marvin Hamlisch, de quien ya habíamos tenido el placer de disfrutar en nuestra producción de A Chorus Line, y de una Carol Bayer Sager una letrista en estado de gracia. En los dos personajes protagonistas tuvimos la suerte y el privilegio de contar con una María Adamuz tan dulce como divertida, tan descarada como entrañable, y un Miquel Fernández que entendió perfectamente las claves de este maestro de la comedia norteamericana que es Neil Simon, compuso un personaje en la tradición de actores como Jack Lemmon, Steve Martin o Matthew Broderick, a lo que se une su fabulosa voz cantada, sin duda una de las mejores voces masculinas del teatro musical en España. Debo agradecer a Concord la confianza, la credibilidad y el cariño que ha depositado en este Broadway en español que comienza a consolidarse en el panorama de la música grabada del teatro musical en español con una colección cada vez más ambiciosa y más amplia”.

Álbum Track List

1. Obertura

2. Cayendo

3. ¡Cúrratelo!

4. Si Me Conociera

5. Tocando Mi Canción (Él)

6. Tocando Mi Canción (Ella)

7. Tocando Nuestra Canción

8. Bien

9. Tan Solo Hoy

10. Entreacto

11. Abrazándote

12. Aún Creo En El Amor

13. Ponle Tu Voz

14. Tema de Vernon

15. Finale

16. Exit Musi