Comienza la campaña 2026/2027 de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga

El inicio de la campaña 2026-2027 de la recogida de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga, se ha dado por iniciado esta mañana en el municipio de Alhaurín el Grande. Esta es una campaña que presenta una cosecha media con buen calibre y buena calidad, ya que apenas hay incidencia de picaduras en los frutos.

A este acto de inicio de campaña que, ha sido presentada oficialmente esta mañana, han asistido: Laura Soto, Delegada Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, Antonia Jesús Ledesma, Vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial y, José Santaolalla Merino, Diputado de Mayores, Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, Anthony Bermúdez, alcalde del ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Juan Miguel Gómez, presidente del Consejo Regulador de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga, así como también alcaldes y concejales de los municipios de Alhaurín el Grande, Álora, Casarabonela, Monda, Guaro, Pizarra y Yunquera. Por su parte también han acudido representantes de las organizaciones agrarias ASAJA Málaga, COAG y, el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso. En cuanto al sector, han acudido los diferentes representantes de las industrias acogidas bajo la DOP Aceituna Aloreña de Málaga.

El acto de presentación que, ha comenzado con un desayuno de convivencia en las inmediaciones de la industria Aceitunas y Encurtidos Bravo, SL, ha continuado con una presentación de las instalaciones de esta industria, donde la recepción de las aceitunas ya ha comenzado y, para finalizar, se ha llevado a cabo una visita a un olivar cercano, para comprobar el estado de las aceitunas, así como presenciar la recogida de las mismas.

Entre las declaraciones llevadas a cabo, la Delegada Provincial de Agricultura ha resaltado el compromiso y el mimo con el que los agricultores trabajan para poner en valor la Aceituna Aloreña de Málaga.

El alcalde de Alhaurín el Grande ha reconocido el trabajo realizado por todos los agricultores del Valle del Guadalhorce, ya que se trata de una tierra rica en productos agroalimentarios como la Aceituna Aloreña de Málaga, pero en la que también se producen excelentes productos como el Tomate Huevo de Toro o los cítricos.

La Vicepresidenta de la Diputación de Málaga, ha destacado que, la Aloreña de Málaga es mucho más que un producto excelente, es también tradición, cultura, fijación de población rural y muchas familias implicadas en todo el proceso productivo.

El presidente de la DOP Aloreña de Málaga, por su parte, ha destacado las excelentes cualidades que tiene esta aceituna de mesa en un entorno excepcional, así como también que la previsión para esta campaña es buena y con una extraordinaria calidad.

La recolección de las aceitunas, conocida como “ordeño”, es totalmente manual. Las cuadrillas las recogen a mano y las depositan en los canastos recubiertos de tela de saco, en cubetas o en los “macacos”, para evitar que los golpes dañen o estropeen las aceitunas, que son muy delicadas. Esta forma de recogida, junto con la imposibilidad de mecanización de la recogida por la orografía del terreno, implica que los costes de recolección de esta variedad de aceituna son superiores a los de otras.

Tras la recogida, las aceitunas con DOP, son transportadas a la planta de aderezo en cajas aireadas para evitar que se deterioren. Una vez allí, pasan a una clasificadora que las separa en función de su tamaño. Siendo las aceitunas extras y primera, las que se aliñan y envasan para ser certificadas por el Consejo Regulador. Estas aceitunas son etiquetadas con la precinta de calidad que asegura los controles favorables que ha emitido este Consejo Regulador sobre dichas aceitunas, el cual protege y certifica el cumplimiento desde su cultivo hasta su envasado, verificando los estándares de calidad, asegurando que el producto final cumple con las exigencias de este Consejo Regulador y que los consumidores esperan de esta aceituna con DOP.