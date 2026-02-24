El COM se muestra partidario de la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga) considera acertado el anuncio realizado recientemente por el Gobierno, de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Para la corporación malagueña supone “un paso necesario en términos de protección” ante un problema creciente de salud pública. No obstante, la corporación médica advierte que la medida no será efectiva si no se acompaña de una estrategia integral de Salud Digital basada en la prevención, la educación y la evidencia científica.

El uso problemático de Internet y de las pantallas se ha consolidado como un desafío emergente, especialmente en población infantil y adolescente. Diversas investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales evidencian su asociación con síntomas ansioso-depresivos, alteraciones del sueño, deterioro funcional y trastornos de la conducta alimentaria. Tras más de una década de estudios, los especialistas coinciden en que no se trata de un fenómeno anecdótico, sino de un determinante relevante de salud que requiere un abordaje preventivo, clínico y comunitario.