El cocido madrileño de La Máquina cruza Despeñaperros y se convierte en el nuevo ritual de invierno en Málaga

Del 2 al 5 de febrero, La Máquina Málaga acoge sus Jornadas del Cocido Madrileño, una cita que ha logrado una acogida excepcional y que ha completado reservas incluso antes de su inicio, consolidándose como uno de los planes gastronómicos más apetecibles del invierno malagueño.

Isabel Naranjo

Malaga |

gastro
Servido a los tres vuelcos, como manda la tradición, el cocido de La Máquina respeta el ritual clásico que ha pasado de generación en generación. Primero, un caldo limpio y reconfortante, perfecto para abrir el apetito. Después, los garbanzos con verduras y patata, cocinados lentamente hasta alcanzar el punto exacto de melosidad. Y, como colofón, las viandas de carne y embutidos, acompañadas de la inconfundible pelota, que aportan profundidad y carácter al conjunto.

Más allá de la receta, el cocido es una forma de entender la mesa: compartir, conversar y disfrutar sin prisas. En Málaga, La Máquina reinterpreta este clásico como un guiño a la cocina de invierno , fusionando la hospitalidad madrileña con el estilo de vida mediterráneo en un entorno elegante y acogedor.

Tras el éxito de estas jornadas, el restaurante ha decidido ir un paso más allá: durante toda la temporada de invierno, cada jueves , el cocido madrileño pasará a formar parte de la propuesta gastronómica del restaurante malagueño, convirtiéndose en una cita semanal imprescindible para quienes buscan platos con historia, sabor y espíritu de temporada.

