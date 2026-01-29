El cocido madrileño de La Máquina cruza Despeñaperros y se convierte en el nuevo ritual de invierno en Málaga

Servido a los tres vuelcos, como manda la tradición, el cocido de La Máquina respeta el ritual clásico que ha pasado de generación en generación. Primero, un caldo limpio y reconfortante, perfecto para abrir el apetito. Después, los garbanzos con verduras y patata, cocinados lentamente hasta alcanzar el punto exacto de melosidad. Y, como colofón, las viandas de carne y embutidos, acompañadas de la inconfundible pelota, que aportan profundidad y carácter al conjunto.
Más allá de la receta, el cocido es una forma de entender la mesa: compartir, conversar y disfrutar sin prisas. En Málaga, La Máquina reinterpreta este clásico como un guiño a la cocina de invierno , fusionando la hospitalidad madrileña con el estilo de vida mediterráneo en un entorno elegante y acogedor.
Tras el éxito de estas jornadas, el restaurante ha decidido ir un paso más allá: durante toda la temporada de invierno, cada jueves , el cocido madrileño pasará a formar parte de la propuesta gastronómica del restaurante malagueño, convirtiéndose en una cita semanal imprescindible para quienes buscan platos con historia, sabor y espíritu de temporada.