Motor

El coche eléctrico por menos de 25.000€ que quiere revolucionar Málaga llega a Kia Ruedatur

Ruedatur presenta en primicia el nuevo Kia EV2, un coche 100% eléctrico que llega para cambiar las reglas del mercado gracias a su precio accesible, menos de 25.000€

Redacción

Málaga |

El coche eléctrico por menos de 25.000€ que quiere revolucionar Málaga llega a Kia Ruedatur
El coche eléctrico por menos de 25.000€ que quiere revolucionar Málaga llega a Kia Ruedatur | Kia Ruedatur

Con motivo de su lanzamiento, el concesionario organiza un evento abierto al público en el que los asistentes podrán conocer el modelo de primera mano, probarlo antes que nadie y descubrir cómo encaja en su día a día.

La jornada, que tendrá lugar el jueves 23 de abril las 18:00h en las instalaciones de Kia Ruedatur en C/ París, 82, contará con un ambiente distendido, picoteo, dinámicas interactivas y diferentes experiencias diseñadas para acercar la movilidad eléctrica de forma sencilla y práctica.

Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de un fin de semana con el nuevo EV2 y reservar pruebas de conducción gratuitas.

Con esta iniciativa, Ruedatur busca acercar el coche eléctrico al público general, desmontando mitos y demostrando que hoy es una opción real, accesible y adaptada a la vida cotidiana.

Reserva tu plaza en este enlace: https://luma.com/wphigxt6

*La entrada es gratuita hasta completar aforo*

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