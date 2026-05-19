El Club Guadalhorce conmemora el X aniversario del 'Green Solidario' con una gala benéfica del 27 de junio

El Real Club de Golf Guadalhorce ha organizado una Gala Benéfica, justo antes del inicio de los torneos de este año, para conmemorar el décimo aniversario del Green Solidario, un circuito de golf que ya se ha convertido en un referente deportivo de la provincia de Málaga al superar el año pasado los 900 jugadores.

Así lo ha manifestado el presidente del club, Ángel Gancedo, que ha querido destacar la importancia de la edición de este año. “En una ocasión tan especial como esta, queremos compartir este evento con una gran gala benéfica que como siempre tendrá como beneficiarios la Asociación Española Contra el Cáncer, Nuevo Futuro, FMAEC y la Fundación Vicente Ferrer, cuatro entidades solidarias que destacan por su excelente trabajo a favor de las personas que más lo necesitan”.

La gran Gala Benéfica tendrá lugar el sábado 27 de junio a partir de las 21,00 h. en la sede social de Guadalhorce Golf. Para todos aquellos que deseen asistir se ha habilitado un teléfono de reservas, es el 622 80 25 90. Se puede llamar o enviar WhatsApp, la donación es de 90 € por cubierto y los beneficios serán destinados íntegramente a las 4 organizaciones solidarias.

El Green Solidario se compone de cuatro torneos que este año se disputan en las siguientes fechas: 5 de Julio (FMAEC), 12 de Julio (Nuevo Futuro), 18 de Julio (AECC) y 25 de julio (F. Vicente Ferrer) y la recaudación de cada una de estas citas también va destinada íntegramente a las 4 ONGS. Los responsables del club y los de cada una de estas entidades ya están trabajando para los torneos, que se juegan bajo la modalidad Pareja Mejor Bola Stableford, ultimando detalles, buscando mejoras en los premios y sorteos o tratando de llegar a más jugadores para aumentar la aportación que se destina a estas cuatro entidades de referencia en Málaga.

“Durante estos 10 años hemos tenido ocasión de conocer a estas 4 ONG, y somos conscientes de la importante labor que desarrollan en nuestra sociedad. Desde nuestro Club aportamos nuestro pequeño granito de gratitud hacia las personas que componen estas organizaciones y es un verdadero orgullo poder colaborar con todas las entidades. Es por ello que animamos a nuestros socios y a toda la sociedad malagueña a que asista a la Gala Solidaria del 27 de junio. Será un gran encuentro para todos y un reconocimiento a la gran labor que desarrollan todas y cada una de estas entidades sin ánimo de lucro”, asegura Ángel Gancedo.

En nombre de las cuatro asociaciones, José Aldecoa, presidente de FMAEC ha querido agradecer la generosidad del club y de sus socios que, año tras año, se vuelcan para colaborar con las cuatro entidades. “Es un verdadero honor contar, un año más, con el compromiso y la sensibilidad social del Real Club de Golf Guadalhorce y de todos sus socios. Diez años de Green Solidario son diez años de apoyo constante, de solidaridad real y de una implicación que va mucho más allá de lo deportivo. Iniciativas como esta gala y los torneos solidarios nos permiten seguir desarrollando nuestros programas, acompañando a personas y familias en momentos muy difíciles y llegando allí donde más se nos necesita. Detrás de cada inscripción y de cada cubierto hay oportunidades, esperanza y un impacto directo en la vida de muchas personas”, según Aldecoa.

La Asociación Española Contra el Cáncer, FMAEC, Nuevo Futuro y Fundación Vicente Ferrer trabajan ya de la mano para que la Gala del Green Solidario 2026 sea todo un éxito y animan a los malagueños y visitantes a que participen en alguno de los torneos y que asistan a esta Gala que se ha organizado “desde el corazón y para todas aquellas personas que reciben el cariño y la entrega de estas entidades sociales”, puntualiza el presidente de Guadalhorce Golf.

La gran Gala Benéfica del Green Solidario cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, Asisa, HLA Grupo Hospitalario, Guamar, Caetano Benet, la Universidad Europea y la colaboración especial de Bodegas Campos en la elaboración del menú y la colaboración especial de Bodegas Campos en la elaboración del menú, que estará compuesto por una cuidada selección de platos de inspiración mediterránea, elaborados con productos de primera calidad, y pensados para convertir la velada en una experiencia gastronómica única, a la altura de una cita tan especial y solidaria.