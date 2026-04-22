Cerveza Victoria vuelve a lanzar una edición especial con el artista TVBoy

Victoria, cerveza oficial de la Selección Española de Fútbol, presenta una nueva edición especial de packaging con la que refuerza, un año más, su apoyo a nuestro combinado nacional, a quien acompaña como marca patrocinadora desde 2021.

El diseño vuelve a llevar la firma del reconocido artista urbano TVBoy, quien reinterpreta el vínculo entre la Selección y la marca malagueña a través de una obra de estilo neopop, fresca y directa. En la obra, TVBoy representa un total de ocho jugadores de la Selección, de distintas demarcaciones y procedentes de diferentes equipos, reflejando la pluralidad y la riqueza del fútbol español. Elementos como la estrella o el escudo refuerzan visualmente la relación entre la marca y la Selección, integrándose de forma natural en la ilustración.

Según el propio artista, el objetivo es que el diseño vaya más allá de lo estético. “Me gusta mucho la conexión del mundo del fútbol y el arte urbano porque ambos apelan a todo tipo de personas, sin exclusión”.

Esta iniciativa llega en un momento señalado del calendario deportivo, con la mirada puesta en la próxima y máxima competición internacional de Selecciones. José Villalobos, Brand Manager de Cervezas Victoria, señala que “acompañar a la Selección en este momento es un orgullo. Este packaging es una de las acciones más notorias del año y una forma muy visible de mostrar nuestro apoyo al equipo”. Villalobos añade que “este es solo el comienzo: pronto queremos seguir sorprendiendo con nuevos proyectos en torno al patrocinio de la Selección española y con las figuras que nos acompañarán en este camino, rumbo al mayor título de todos”.

Para dar a conocer el proyecto, Victoria y TVBoy han lanzado un vídeo en sus perfiles de Instagram @cervezavictoria y @TVBoy, en el que se muestra el proceso creativo del artista en su estudio. En esta edición, el visual de TVBoy cobra aún más protagonismo al aplicarse también en la totalidad del formato lata, además de mantenerse en botellas sin retorno y todas las agrupaciones de los formatos disponibles en supermercados e hipermercados.

En línea con el compromiso de la marca con una producción más responsable, los embalajes de cartón cuentan con certificación PEFC, mientras que los packs de plástico incorporan un 70 % de material reciclado.