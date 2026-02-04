Un cartel de lujo: dos nuevas referentes mundiales del autismo se citan en Málaga este mes de febrero

El autismo sigue generando desafíos y, por tanto, necesidad de formación actualizada y rigurosa para que la sociedad avance en la comprensión y en el acompañamiento de las personas neurodivergentes. Así lo entendieron desde la Fundación Autismo Sur y la

Cátedra de Autismo de la Universidad de Málaga cuando visualizaron y desarrollaron el Ciclo ‘Conocimiento y buenas prácticas en autismo’ que este mes de febrero afronta su segunda jornada formativa tras una enriquecedora y exitosa experiencia el pasado mes de noviembre en Torremolinos con Pau Brunet y Orientación Andújar. Es esta ocasión, el ciclo se traslada a la UMA, en concreto al Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde el próximo viernes 20 de febrero y en horario de 09:00 a 14:00 horas, Dafne Santana y Josefina Gibbons, protagonizarán la que para los organizadores es una charla “necesaria”, ya que abordará dos pilares básicos y complementarios en el campo del autismo: la comunicación y la integración sensorial.

Santana y Gibbons son dos profesionales de reconocido prestigio en la comunidad autista hispanoparlante, dos referentes a nivel mundial. La canaria Dafne Santana es terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial, mientras que desde Chile aterrizará en Málaga Josefina Gibbons, terapeuta del lenguaje y especialista en comunicación alternativa aumentativa. Ambas compartirán espacio común dentro de una formación que adquirirá un enfoque práctico, apoyado en ejemplos reales de familias y profesionales, y con posibilidad para realizar preguntas y establecer un diálogo directo con el público. Antes habrá una parte individual expositiva en la que cada una de ellas compartirá su enfoque y experiencia profesional desde sus respectivos ámbitos. Se trata de una valiosa oportunidad pues la gran mayoría de estos encuentros se suelen desarrollar en América Latina, donde existe una gran demanda de este tipo de formaciones.

Dafne Santana afronta la cita ilusionada y responsabilizada para aportar “rigor” y “cercanía”. “No es una charla superficial, sino una propuesta para comprender cómo funcionan los procesos sensoriales y emocionales en el cerebro neurodivergente y cómo influyen en la conducta, el aprendizaje y la vida diaria. Los asistentes se llevarán comprensión, criterio y una mirada más ajustada para acompañar mejor”, afirma, enfatizando en el valor de la comprensión: “es un espacio para entender, no para juzgar. Para salir con más claridad y más herramientas reales. Cuando cambia la comprensión, cambia la forma de acompañar”.

“Hablaremos de comunicación multimodal, de comunicación alternativa aumentativa como derecho y también de su relación con el procesamiento sensorial. La idea es llevar toda esta información a situaciones reales del día a día profesional”, anuncia Josefina

Gibbons, que vivirá en este encuentro su primera experiencia profesional en España y que espera poder aportar “claridad” y “motivación” a los asistentes: “Es importante este espacio porque generalmente hablar de desafíos en comunicación es algo a lo que a la gente le genera cierto temor. Es un área rodeada de mitos que intentaré derribar para entregar información fidedigna y muy actualizada. No busco aportar recetas cerradas, sino abrir preguntas y miradas. Cuando cambiamos la forma en la que entendemos la comunicación, suelen cambiar muchas cosas más”.

Por su parte, Luciano Alonso, presidente del Fundación Autismo Sur, reconoce que “son realmente las charlas más interesantes del ciclo, porque vienen dos profesionales en dos aspectos del autismo en los que es muy necesaria la formación. Para mí Dafne es la mejor terapeuta ocupacional en habla hispana desde el punto de vista técnico, y Josefina, por su parte, es muy buena en la comunicación aumentativa alternativa respetuosa, para que el chico o chica pueda desarrollar opciones para hablar mejor”. Y puntualiza: “Uno de los grandes problemas del autismo es la comunicación”.

Plazas limitadas ya disponibles y diploma de asistencia

La segunda jornada formativa del Ciclo ‘Conocimiento y buenas prácticas en autismo’ tendrá exclusivamente carácter presencial y está destinada especialmente a docentes, profesionales de apoyo, terapeutas, estudiantes y familias o acompañantes de personas autistas que quieran ampliar su mirada sobre la comunicación más allá del lenguaje oral y comprender qué hay detrás de muchas conductas y dificultades del día a día. Se desarrollará en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación el viernes 20 de febrero de 09:00 a 14:00 horas y las plazas están limitadas por el aforo del recinto. En ese sentido, las inscripciones están disponibles en este enlace de Entradium, con precios reducidos para estudiantes y asociaciones.

El precio de la entrada incluye un desayuno que tendrá un rol vertebrador, ya que valdrá como espacio de descanso, convivencia y conocimiento compartido entre los participantes durante el congreso. Además, se hará entrega de un diploma acreditativo tanto a los asistentes a las tres charlas del ciclo, como a los que acudan únicamente a esta jornada en concreto o a cualquiera de las otras dos. El distintivo estará avalado por la Cátedra de Autismo de la UMA y por la Fundación Autismo Sur, que son los organizadores de un proyecto que cuenta el patrocinio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y de Congelados Guerrero, y con la colaboración de la Universidad de Málaga y del Ayuntamiento de Torremolinos como sedes de los encuentros.

La segunda charla del ciclo se une a la celebrada el pasado mes de noviembre en el Palacio de Congresos de Torremolinos, que se llenó para aprender y disfrutar del joven Pau Brunet (Paupautista) y de Orientación Andújar, que tejieron una jornada inolvidable que se centró en la innovación educativa y en la comprensión del autismo desde el punto de vista de un niño y de su familia. Además, el próximo 20 de marzo, también en la Facultad de Ciencias de la Educación, tendrá lugar la tercera y última jornada del programa que conservará igualmente un alto nivel académico y que completará la visión del autismo desde una perspectiva científica, educativa y vivencial.