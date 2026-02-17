Campus 42 organiza un taller para mejorar la búsqueda de empleo mediante el uso de la IA

42 Málaga, el campus de programación gratuito impulsado por Fundación Telefónica, con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, celebrará el 24 fde febrero, de 17:00 a 24:00 horas, un taller práctico sobre cómo usar la inteligencia artificial generativa para mejorar la búsqueda de empleo y reforzar el perfil profesional.

La actividad está dirigida a personas de cualquier sector desde quienes buscan su primer empleo, están en cambio de empresa o de puesto, hasta aquellos que están en procesos de reskilling y upskilling.

Durante la sesión, se presentará el campus, se podrán realizar pruebas de acceso y se trabajarán nociones aplicadas de Inteligencia Artificial para optimizar el currículum, detectar vacantes acordes al perfil y generar recomendaciones profesionales personalizadas.

El taller lo impartirá Iván Romero Mejías, orientador laboral en 42 Málaga, licenciado en Derecho y Máster en RRHH, con amplia experiencia liderando áreas de Recursos Humanos y diseñando programas de empleabilidad apoyados en la Inteligencia Artificial.