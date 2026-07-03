La Cala Resort amplía su oferta con la apertura de un nuevo Golf Hub para todos los públicos

Situado en el corazón de las instalaciones de golf del resort, el nuevo Golf Hub integra el Short Course Par 3 de 9 hoyos, el campo de prácticas, la academia de golf, los servicios de análisis de swing y vídeo, la tienda de golf y un taller especializado totalmente equipado que ofrece servicios de custom fitting. En el centro de este espacio se encuentra el nuevo Vista Café, una propuesta de interior y terraza con un ambiente relajado, corner de Starbucks, oferta gastronómica y amplias vistas al Mediterráneo, concebido como un punto de encuentro para golfistas, acompañantes y residentes de la zona.

El concepto ha sido diseñado para hacer el golf más accesible y atractivo para todo tipo de visitantes. Los jugadores experimentados pueden practicar, reservar clases o realizar sesiones de custom fitting, mientras que quienes se inician en este deporte pueden dar sus primeros pasos a través del Short Course o de las clases colectivas. El Golf Hub también está abierto a residentes locales para su uso durante todo el año más allá del propio resort.

La apertura refuerza la ya amplia oferta de golf de La Cala, que incluye tres campos de campeonato de 18 hoyos —Campo América, Campo Asia y Campo Europa— además del recorrido corto y sus completas instalaciones de práctica y enseñanza.