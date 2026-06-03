Bocata Fest regresa a Marenostrum Fuengirola con cocineros premiados, un estrella Michelin y más de 20 propuestas

El cartel de esta edición está formado por los cocineros Diego René (Kraken), Álvaro Ávila (El Nacional), Álvaro Saura (Liceo Playa), Reyna Traverso (Niña Bonita), Mariano Rodríguez (Eme de Mariano) y Alberto Vega (El Mesón de Cervantes). A estos se sumarán otros chefs para configurar así una propuesta con más de 20 creaciones gastronómicas entre bocatas y comida callejera internacional creadas en exclusiva para Bocata Fest, y no todas estarán disponibles durante los dos días que dura el festival.

La experiencia Bocata Fest está maridada con música en directo de grupos malagueños, sesión DJ, una zona de market de moda y artesanía, animación y sorteos de regalos para los visitantes.

Bocata Fest es un evento promovido y producido por GastronÓmico, agencia malagueña dedicada a la organización de eventos donde la comida y los cocineros de prestigio son los protagonistas. La cita cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Fuengirola y la colaboración de Marenostrum Fuengirola, y con el patrocinio de la Diputación de Málaga, a través de la marca Sabor a Málaga 'El sabor que nos une', y de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía. Europastry es el proveedor oficial de pan de esta edición, que cuenta además con la colaboración de otras empresas como Go Rest, Chef Republic, Comerco, Ars Impresores y Zibarit como partner tecnológico.

Presentación de Bocata Fest en Marenostrum Fuengirola.

La presentación del evento ha contado con Rodrigo Romero Morales, teniente de alcalde de Fuengirola y concejal de cultura; Esperanza González, diputada de Desarrollo Económico Sostenible; Carlos García, delegado de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía; Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga; Desireé Montiel Olmedo, de Europastry; y Arantxa López, directora de GastronÓmico, empresa promotora del evento. Todos ellos han estado acompañados por los cocineros participantes y las bandas musicales de esta edición.

Bocatas edición limitada en el festival

Cada uno de los cocineros participantes han creado dos bocatas en exclusiva y una opción de comida callejera. Entre los primeros se encuentran elaboraciones como el ‘Cordero Kaleja’, firmado por el estrella Michelin de esta convocatoria; la ‘Carrillera trufada’, de Diego René, pan de cristal con carrillera, salsa trufada y rúcula; el ‘Pulledbull Andaluz’ de Álvaro Ávila, un guiso de toro y encurtidos; o una de las ideaciones de Álvaro Saura, el ‘Katsu-mollete’, que apuesta por un mollete antequerano con lomo de cerdo ibérico, mayonesa de piparras fritas y anchoas. Reyna Traverso, por su parte, que repite experiencia en Bocata Fest, ofrecerá un plato sin gluten, su burguer de ensaladilla de atún y chips de plátano. Mariano Rodríguez, otro de los que regresan, trae ‘El bocadillo del mar’, un pan de brioche con bogavante, y Alberto Vega la ‘Carrillada payoya’, con crema de queso payoyo y cebolla frita.

En lo que respecta a la comida callejera de esta edición, los asistentes podrán viajar por el mundo a través de platos de la gastronomía internacional: Ceviche de corvina, Nachos picosos, Pollo frito con salsa estilo coreano, las Alitas Axarco-Thai y la Empanadilla Burguer Mac. Habrá opciones de pasarse al dulce, con pop ups especiales para cerrar la experiencia con algo dulce.

Bocata Fest 2026: programa y entradas

El evento tendrá lugar los días 6 y 7 de agosto de 19:30 h a 12:30 h en el Castillo Sohail de Fuengirola. Durante el festival habrá música en directo, con conciertos que tendrán lugar en el escenario Fundación Unicaja. El jueves 6 actuará la formación musical Pop FM. La banda malagueña animará la velada con un espectáculo que combina música en vivo, coreografías y humor. Animación y comedia para animar la primera jornada.

El viernes 7 de agosto será 90 Roll el que ponga la banda sonora a Bocata Fest. La formación, también malagueña, es reconocida por su repertorio de covers que invita a recordar grandes hits de los 90. Entre sus señas de identidad, la apuesta por el Brit-Pop, el rock y pop-rock más alternativo y los éxitos de las pistas de baile de los 2000.

El programa de Bocata Fest cuenta además con distintas actividades para los asistentes, como la votación por parte del público del bocata y la comida callejera favoritos y el sorteo de distintos regalos. Y de manera paralela a la gastronomía y a las actuaciones, el market de artesanía y moda que se encontrará en la zona exterior del castillo.

Acceso y entradas

Los accesos al festival se organizarán en dos turnos con idea de distribuir los flujos en las zonas de restauración y reducir tiempos de espera en cada barra. Esta es una de las novedades operativas de la presente convocatoria. Así, los asistentes podrán acceder en horario de 19:30 a 20:30 h o a partir de las 20:30 h. Cada persona elige su franja horaria al adquirir la entrada y puede permanecer en el recinto hasta el cierre. Igualmente, como novedad este año, habrá una zona de descanso en la parte exterior, dentro del mirador.

Las entradas están disponibles en www.bocatafest.com. La entrada general tiene un precio de 6€ (gastos de gestión incluidos) e incluye acceso al recinto, conciertos y market. La entrada Promo Pareja —válida para dos personas el mismo día— se comercializa a 10€ (gastos de gestión incluidos) e incluye lo mismo que la entrada general. La entrada Bocatera se puede adquirir por 17€ (gastos de gestión incluidos) e incluye un bocata a elegir, una pinta de cerveza y un vaso de colección del festival. Las propuestas gastronómicas podrán adquirirse por separado dentro del recinto.