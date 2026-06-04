El Ayuntamiento de Torrox viste su fachada con los colores del Málaga CF como apoyo en su lucha por el ascenso a Primera División

El Ayuntamiento de Torrox ha teñido de blanquiazul su fachada principal en una muestra “oficial y decidida de apoyo al Málaga Club de Fútbol ante la inminente disputa de la fase de ascenso a la Primera División”, ha manifestado el alcalde, Óscar Medina. A través de este emotivo y sencillo gesto institucional, “Torrox quiere trasladar todo el aliento a la plantilla y a la afición malaguista, sumándose a la ola de ilusión colectiva que recorre la provincia en esta recta final de la temporada”, ha señalado el primer edil.

La iniciativa ha nacido de la estrecha colaboración entre el consistorio y la Peña Malaguista, Conejito Duda 17. En un encuentro celebrado en Alcaldía, el presidente del colectivo, Francisco Javier Serrano, y el secretario, Manuel Jurado, han hecho entrega de las banderas conmemorativas del playoff —bajo el lema “Rumbo a Primera. Contigo hasta el final”— al alcalde de Torrox, Óscar Medina, y al concejal de Deportes, José Manuel Fernández, tras desplegar las lonas oficiales en la balconada municipal.

Durante el acto, tanto Medina como Fernández han agradecido “el incansable empuje y dinamismo de la peña local”, remarcando que “el Ayuntamiento de Torrox siempre va a estar al lado del deporte y de los colectivos que, como esta peña malaguista, vertebran nuestro municipio y llevan con orgullo el nombre de nuestro pueblo y los colores del equipo de nuestra tierra”. Ambos también han destacado que “Torrox ya vibra con el ambiente de las grandes citas”, deseando la mejor de las suertes al club de Martiricos para certificar “el ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol español”