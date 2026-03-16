Autismo

El Ayuntamiento de Málaga ha inaugurado el nuevo centro de día de la asociación Autismo Málaga

Ubicado en un local cedido por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en la calle Catedrático Cristóbal Cuevas, en la barriada de Soliva

Redacción

Málaga |

El Ayuntamiento de Málaga ha inaugurado el nuevo centro de día de la asociación Autismo Málaga
El Ayuntamiento de Málaga ha inaugurado el nuevo centro de día de la asociación Autismo Málaga | Ayuntamiento de Málaga

Los concejales delegados de Derechos Sociales y del distrito Puerto de la Torre, Francisco Cantos y Jacobo Florido, respectivamente, asistieron este pasado viernes 13 de marzo a la inauguración del nuevo centro de día de la asociación Autismo Málaga.

Se sitúa en un local cedido por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en la calle Catedrático Cristóbal Cuevas, en la barriada de Soliva. Las instalaciones de este nuevo centro albergan servicios de unidad de estancia diurna, ludoteca y respiro familiar.

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