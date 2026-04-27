EDUARDO ROJAS, ARQUITECTO

El Ayuntamiento de Málaga aprueba el desistimiento de la tercera reforma integral del Parque del Oeste

Hablamos con el arquitecto Eduardo Rojas, autor del anteproyecto de reforma del Parque del Oeste elaborado en 2023. Finalmente, la remodelación no se llevará a cabo tras el acuerdo alcanzado por unanimidad en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. De esta forma se acaba con la polémica suscitada días atrás por las protestas vecinales que demandaban consenso ante cualquier actuación en el Parque.

Redacción

Málaga |

La concejala del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero, ha negado que se vaya a realizar modificación alguna en el Parque del Oeste y que, en el supuesto de que se llevara a cabo, se contaría en primer lugar con los vecinos.

Estas declaraciones salen al paso de las denuncias efectuadas por el Movimiento Vecinal del Parque del Oeste y los partidos de la oposición (socialista y Con Málaga) quienes aseguraban que se iba a proceder a la remodelación del parque sin consenso vecinal. De hecho, este movimiento ha realizado una concentración de rechazo y una recogida de firmas contraria a la ejecución de la reforma.

Casero, en su respuesta en el transcurso de la Comisión de Urbanismo del lunes de la semana pasada, matizó que en el año 2023 se pidió un estudio al arquitecto Eduardo Rojas, responsable de la anterior reforma en 2005 en el mismo recinto, que, igualmente, se ha cerrado sin trámite alguno. La concejala indicó que el arquitecto "nos ayudaría a establecer un plan director sobre cuáles eran las carencias y posibles intervenciones que se debían hacer", debido a su profundo conocimiento del Parque del Oeste.

Finalmente, en la Comisión se aprobó por unanimidad "desistir de la tercera reforma integraldel parque y a confirmar el archivo del expediente".

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