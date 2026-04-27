El Ayuntamiento de Málaga aprueba el desistimiento de la tercera reforma integral del Parque del Oeste

La concejala del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero, ha negado que se vaya a realizar modificación alguna en el Parque del Oeste y que, en el supuesto de que se llevara a cabo, se contaría en primer lugar con los vecinos.

Estas declaraciones salen al paso de las denuncias efectuadas por el Movimiento Vecinal del Parque del Oeste y los partidos de la oposición (socialista y Con Málaga) quienes aseguraban que se iba a proceder a la remodelación del parque sin consenso vecinal. De hecho, este movimiento ha realizado una concentración de rechazo y una recogida de firmas contraria a la ejecución de la reforma.

Casero, en su respuesta en el transcurso de la Comisión de Urbanismo del lunes de la semana pasada, matizó que en el año 2023 se pidió un estudio al arquitecto Eduardo Rojas, responsable de la anterior reforma en 2005 en el mismo recinto, que, igualmente, se ha cerrado sin trámite alguno. La concejala indicó que el arquitecto "nos ayudaría a establecer un plan director sobre cuáles eran las carencias y posibles intervenciones que se debían hacer", debido a su profundo conocimiento del Parque del Oeste.