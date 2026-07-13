Las autoescuelas malagueñas denuncian el retraso en la realización del exámen práctico que afecta a 18.000 personas

Cerca de 18.000 alumnos de autoescuelas de Málaga, se encuentran en lista de espera para la realización del examen práctico del carné de conducir. Según los últimos datos, se están produciendo demoras de entre 8 a 12 meses para la realización del examen como consecuencia del déficit de examinadores dependientes de la Dirección General de Tráfico.

La Asociación de Autoescuelas de Málaga denuncia esta situación, lo que denominan ‘colapso histórico’, así como exigen la aplicación de una serie de medidas que agilicen la realización de los exámenes. Además, desde este colectivo piden la dimisión de los responsables de la DGT ante la falta de implementación en la provincia de medidas extraordinarias como el Plan PRO (exámenes en fin de semana)