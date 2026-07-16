La Asociación Española Contra el Cáncer presenta en Nosso Beach Club las novedades de la 41 edición de la Gala de Marbella con el 65% de las entradas vendidas

La Asociación Española Contra el Cáncer ha presentado en Nosso Summer Club Marbella las últimas novedades de la 41 Cena de Gala de Marbella que va a tener lugar el próximo 1 de agosto en Finca La Concepción. A quince días para la celebración del evento el éxito vuelve a estar asegurado a favor de la investigación y de una atención integral de los pacientes de cáncer porque ya se han vendido 32 mesas corporativas y se han superado los 400 cubiertos, lo que significa que el 65% del aforo está cubierto. El objetivo que se ha marcado la organización es alcanzar un año más los 600 comensales, para poder obtener la mayor rentabilidad posible, aunque ya existe la certeza de que el balance económico final será un éxito gracias al apoyo recibido por más de 200 empresas de Marbella y del resto de España.

A la rueda de prensa ha asistido Santiago Gómez-Villares, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella que estaba acompañado por su vicepresidenta, Setareh Mohregi; María Matías Jiménez, José Higuera, Tamara Bastida, Francisco Eduardo Sánchez y Javier Muñiz, todos ellos vocales de la junta directiva de Marbella y parte fundamental en la organización de la Gala. Representando al ayuntamiento ha estado Isabel Cintado, concejala de Derechos Sociales. También ha sido protagonista Miguel Gómez Molina, copropietario de Gómez & Molina, que un año más vuelve a donar su tradicional cofre de joyas que se sortea con la numeración de la entrada. De los patrocinadores y colaboradores principales ha asistido Francisco Gómez Palma, presidente de “Tu primer Hogar”, empresa que ha firmado un acuerdo de tres años con la Asociación para colaborar con la Gala, lo que la destaca por su compromiso social. También es destacable la presencia de Genoveva Gutiérrez, directora del Área de Negocio de Caixa Bank Marbella-Costa del Sol; Antonio Leiva, director de desarrollo de negocio y RRHH de Higuerón Resort; Rafael González Castiñeira, CEO de Nosso Beach; Monika Almasi, subdirectora de Puente Romano; David Cid, CEO de Essentials Luxury Drinks; Andrea Cseta, IBCC International Consulting-International Sales; Pilar Marín, manager occidental de Puerto Banús; Jaime Canivell, socio director de Derraiz; Alejandro Terroba, director de marketing de Grupo C de Salamanca; Luis Ureña, CEO de Primeria Selección; Rocío Sánchez, responsable de comunicación y marketing de Quiron Salud Marbella y el DJ de la Gala, Kike Supermix.

El presidente de Marbella, Santiago Gómez-Villares, agradecía así la colaboración que un año más ha recibido la Asociación Española Contra el Cáncer de Marbella. “La extraordinaria respuesta que estamos recibiendo demuestra, una vez más, la enorme sensibilidad de Marbella con las personas que padecen cáncer. Detrás de cada entrada, de cada mesa reservada y de cada empresa colaboradora hay un compromiso real con los pacientes y sus familias. Gracias a este apoyo, solo en Marbella hemos podido atender el último año a 462 pacientes y 135 familiares, ofreciendo de forma gratuita servicios esenciales como atención psicológica, social o fisioterapia oncológica.”.

Para continuar poniendo el foco sobre la importancia de la investigación oncológica y la importancia que Galas como esta tienen para poder seguir avanzando. “La Gala nos permite seguir impulsando la investigación, que es la mejor herramienta para aumentar la supervivencia y ofrecer nuevas oportunidades a quienes se enfrentan a la enfermedad. Cada euro recaudado nos acerca a un futuro con más esperanza, mejores tratamientos y una mayor calidad de vida para los pacientes. Por eso quiero agradecer profundamente la implicación del Ayuntamiento de Marbella, de las más de 200 empresas colaboradoras, de nuestros voluntarios y de todas las personas que cada año convierten esta Gala en un ejemplo de solidaridad y compromiso social.”

En sus palabras de presentación, el presidente de Marbella también recordó en quien ha recaído el premio “The Fighter” de este año. Según la junta directiva local de la Asociación Española Contra el Cáncer se ha concedido el premio “The Fighter” (luchador o luchadora), que está dotado con una pieza de David Marshall, al político Borja Sémper, “por su contribución a la normalización del cáncer y por dar visibilidad a las personas que luchan contra la enfermedad desde el anonimato. Su testimonio y ejemplo ha contribuido de forma significativa a romper estigmas, a mostrar la realidad de la enfermedad y a dar esperanza a quienes están atravesando una situación similar”.

Investigación y servicios gratuitos para pacientes oncológicos en Marbella

La importancia de iniciativas solidarias como la Cena de Gala de Marbella queda reflejada tanto en la atención directa que presta la Asociación Española Contra el Cáncer a pacientes y familiares como en su firme compromiso con la investigación oncológica. Durante 2025, la sede de Marbella ha atendido a 462 pacientes y 135 familiares, llevando a cabo un total de 2.318 sesiones de atención y acompañamiento. Entre los servicios más demandados destacan la Atención Social, que ha dado respuesta a 127 personas; el área de Psicología, que ha atendido a 290 pacientes y familiares a través de 847 sesiones; y los programas de Fisioterapia Oncológica, en los que han participado 171 pacientes con un total de 732 sesiones realizadas. Además, 59 personas han tomado parte en actividades grupales de nutrición y promoción de hábitos saludables. Todos estos servicios se ofrecen de forma gratuita gracias al apoyo de socios, donantes, voluntarios y empresas comprometidas con la lucha contra el cáncer.

Junto a esta labor asistencial, la Asociación Española Contra el Cáncer mantiene la investigación como eje fundamental de su misión, convencida de que es la mejor herramienta para aumentar la supervivencia, mejorar los tratamientos y la calidad de vida de las personas con cáncer. A través de su Fundación Científica, financia actualmente 792 proyectos de investigación en desarrollo, con una inversión acumulada de 157 millones de euros y la participación de más de 3.000 investigadores e investigadoras en toda España. Solo durante 2025, estos proyectos han permitido alcanzar 354 nuevos resultados en prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer.

La provincia de Málaga comparte plenamente este compromiso con la ciencia. Durante 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha destinado 810.789 euros a la financiación de proyectos de investigación oncológica, situándose entre las diez provincias españolas que más recursos aportan a este ámbito. Además, en los últimos cinco años la contribución malagueña a la investigación ha superado los 3 millones de euros, demostrando el compromiso sostenido de la sociedad malagueña con el avance científico y con un futuro en el que cada vez más personas puedan superar la enfermedad.

Por ello, los fondos obtenidos a través de la Cena de Gala de Marbella se destinarán tanto al mantenimiento de los programas y servicios gratuitos que la Asociación presta a pacientes y familiares en Marbella como a la financiación de proyectos de investigación oncológica, contribuyendo así a seguir avanzando hacia el objetivo de alcanzar una supervivencia del 70% en cáncer para el año 2030.

Menú y actuaciones de la Cena de Gala 2026

Uno de los aspectos que más interés suscita cada año es el menú que se sirve a los invitados de la Gala. Un año más, en el cóctel de bienvenida, destaca la colaboración altruista de firmas como Takumi, poniendo un rincón de comida japonesa; Primeria Selección, con su rincón de ostras; la calidad de Jamones Popi, el rincón de quesos de La Telera y la aportación de Cervezas Victoria, Moët&Chandon y Viña Salceda, que dona los vinos de la Gala junto a Lush Blush.

Para la cena, la firma Derraíz, que es la marca premiun de catering del Grupo Gorki ha preparado un aperitivo a base de Gilda malagueña de sardina ahumada y mango; Tartar de salchichón de Málaga con yema curada y queso rondeño; Petit Choux de paté de perdiz y Lasala fría de atún rojo escabechado. Sobre el menú de la Gala, Jaime Canivell, CEO de Derraíz, ha desvelado que este año estará compuesto por: Sopa fría de tomate amarillo y maíz con atún rojo, pez limón y mojo de aguacate. De segundo, solomillo de ternera con batata y calabaza con salsa perigourdine. Y de postre, milhoja caramelizada de vainilla fluida.

Durante el transcurso de la cena, tendrá lugar también la tradicional rifa benéfica, que este año volverá a superar los 300 premios, consolidándose una vez más como una de las más importantes de España por la calidad de sus regalos y por la alta posibilidad de obtener premio, permaneciendo el coste de la papeleta en 20€. También se mantiene, con la numeración de la entrada, otro de los clásicos de la Gala de Marbella, el sorteo del cofre de joyas que desde hace más de dos décadas dona a la Asociación Española Contra el Cáncer la Joyería Gómez & Molina y que, sin duda, es uno de los momentos estrella de la noche.

Siguiendo la línea de otros años, la subasta seguirá siendo protagonista en la Gala de Marbella. Se podrá pujar, entre otras cosas, por una camiseta firmada por Kylian Mbappe de la selección francesa 0 un pack del Atlético de Madrid con visita al estadio, dos entradas y dos camisetas firmadas por la plantilla con vuelos de Air Europa incluidos. Entre los viajes y estancias hay que destacar el fin de semana en Budapest, para dos personas, en hotel de cinco estrellas, con vuelos incluidos, todo cedido por ; de Higueron Resort, 2 noches en Junior Suite para dos personas y un día en barco para ocho pasajeros; estancia de dos noches, para dos personas, en el hotel Nobu Marrakech; o en Nobu Marbella, dos noches en Junior Suite también para dos personas. Puente Romano y C de Salamanca se unen para ofrecer estancia de dos noches en el Hotel Maribel de Sierra Nevada y una experiencia en Range Rover. También hay una botella Matusalem Malabrigo, donada por Cepa 21, de 8 litros o un clásico como la tarjeta de acceso a Puerto Banús y obras de arte de Javier Calleja o Pedro Peña, que ha cedido la obra “Pink Composition” realizada en técnica mixta sobre plexiglass.

En esta edición las actuaciones que ya están confirmadas son las del grupo Vintage Experience; la cantante internacional de música clásica, Olga Filippova, el grupo Efecto Mariposa y el DJ Kike Supermix, que será el encargado de cerrar la fiesta.

Desde la organización de la Gala se recuerda que aún quedan entradas a la venta y que se pueden hacer reservas llamando al 952-776800. Gracias a la Clínica Cirumed, todos los asistentes recibirán un welcome pack con una tarjeta descuento del 20% en sus tratamientos estéticos; la marca Kiehl´s aporta regalos para señoras en las mesas; un neceser Verdementa y diferentes regalos de la asociación como pulseras, llaveros o un joyero de viaje.