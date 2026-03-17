El arte como motor de cambio: El colegio Sierra Blanca-El Romeral toma el Muelle Uno con su V Exposición PEP

El colegio Sierra Blanca-El Romeral, del grupo educativo Attendis, ha celebrado la V edición de la Exposición PEP (Programa de la Escuela Primaria), titulada “El arte, forma poderosa de comprender, transformar y conectar con el mundo”, un hito educativo que una vez más ha salido a la calle para compartir con toda la ciudad el aprendizaje de sus alumnos.

Un padrino de excepción

El evento contó con el respaldo de Javier Ferrer, director del Museo Carmen Thyssen de Málaga, quien ejerció como padrino de esta quinta edición. Ferrer destacó la relevancia de esta iniciativa: "Me parece una gran idea llevar a la calle este tipo de proyectos y que los jóvenes profundicen en la cultura de la ciudad".

La inauguración oficial corrió a cargo de los directores del centro, María García y Juanjo Sánchez, mientras que la conducción del acto fue liderada por los alumnos Chloe Marinetto y Michael Hotchko, quienes explicaron con soltura en español e inglés, los detalles de la muestra ante la comunidad educativa y el público malagueño.

El evento fue una auténtica celebración de la Comunidad Educativa, contando con la asistencia masiva de padres, alumnos, profesores y personal de administración y servicios (PAS), además de estar abierto a todos los ciudadanos de Málaga.

El arte como herramienta para transformar el mundo

Bajo el título “El arte, forma poderosa de comprender, transformar y conectar con el mundo”, los 120 alumnos de PEP-9 (6º de Primaria) presentaron el resultado de meses de investigación. Esta exposición representa el cierre de la primera etapa del Bachillerato Internacional (IB), red a la que el colegio pertenece desde hace cinco años.

A través de equipos de trabajo y guiados por mentores, los alumnos exploraron diversas facetas artísticas y su impacto social:

Disciplinas: Desde la Semana Santa y el folclore hasta el grafiti, el cine, las artes escénicas y la arquitectura.

Indagación humana: El estudio de las emociones a través de la pintura, arquitectura y la literatura.

Grandes figuras: El alumnado profundizó en la trayectoria de personalidades como Raúl Berzosa, Andrés Mérida, Úrsula Moreno, José María Luna o Alejandro Vergara, entre otros destacados nombres del panorama cultural.

Gratitud a la guía y el acompañamiento

El éxito de esta V edición ha sido posible gracias a un esfuerzo colectivo. Desde el colegio se ha querido trasladar un agradecimiento especial a los profesores de este curso, cuyo compromiso ha sido clave para la excelencia académica mostrada.

Asimismo, se ha destacado la figura de los mentores —un equipo formado tanto por padres como por profesores—, quienes han acompañado y guiado a los alumnos en sus trabajos de indagación, demostrando que la educación es un camino que se recorre de la mano entre familia y colegio.

Compromiso con el futuro

La misión de Sierra Blanca-El Romeral con el modelo del Bachillerato Internacional busca ofrecer una formación integral que prepare a los alumnos para la sociedad que les tocará vivir. El objetivo es claro: formar ciudadanos capaces de transformar y mejorar su entorno.

Esta exposición no sólo consolida habilidades de investigación y comunicación, sino que sitúa al alumno como protagonista de su propio aprendizaje, demostrando que el conocimiento trasciende las aulas para conectar con la identidad de su ciudad.