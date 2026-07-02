Arranca este jueves la III edición de "Mijas con Alma"

Entre las novedades más entrañables se encuentra la reedición del 'árbol de los deseos', una iniciativa donde los visitantes podrán dejar por escrito sus anhelos.

Para facilitar la afluencia, el consistorio ha diseñado un operativo especial de movilidad. Existe a disposición de los visitantes un autobús lanzadera para facilitar el transporte desde La Cala, Las Lagunas y la cantera de Mijas Pueblo.

La expansión del festival se evidencia en la suma de una jornada extra al calendario. Este año se incluye un día más; empezando un jueves. Aunque se inaugura el viernes, este jueves 2 estarán decoradas las calles y habrá velas en la zona de La Muralla. Esta primera jornada, Día del Niño, se ofrecerá descuentos en la zona infantil de la plaza de la Constitución, que contará con “una noria de madera, una barca vikinga, el juego de globos y un tiovivo manual”, con atracciones a un precio reducido de 2 euros.





15.000 velas

Algunos de los puntos más emblemáticos del casco histórico de Mijas pueblo se iluminarán con velas creando una atmósfera única y un ambiente lleno de encanto, todo gracias a la colocación de 15.000 velas. Calle Málaga, plaza de la Libertad, calle San Sebastián, plaza de la Constitución, calle Los Caños, avenida del Compás y el Paseo de la Muralla serán algunos de los enclaves en los que se creará una atmósfera envolvente y mágica que resalte y ponga en valor el encanto de Mijas Pueblo.





Más y más grande

El mercado temático también experimentará crecimiento, superando el medio centenar de puestos y apostando por diversificar la gastronomía. El apartado escénico reforzará su intensidad con talleres de herrería en vivo, espectáculos de danza del vientre, la música celta de Treefolk y puestas en escena de la compañía de teatro La Galerna, multiplicando además por tres los siempre impactantes espectáculos de fuego.

El Auditorio Municipal Miguel González Berral ejercerá como sede principal de las actuaciones musicales nocturnas. El viernes 3 de julio, el recinto vibrará con los ritmos de Noche Andaluza; el sábado 4 será el turno del emblemático rock fusión de Tabletom; y el domingo 5 cerrará la programación musical la banda tributo a los Beatles, Silver Beats. Todos los conciertos darán comienzo a las 21:30 horas.