Andalucía impulsa el crecimiento de la restauración de marca con casi una quinta parte del gasto nacional

Andalucía se consolida como uno de los principales motores de la restauración organizada en España al concentrar el 18% del gasto en foodservice y el 19% del gasto nacional en restauración de marca, según datos de Circana presentados durante la primera edición de "Marcas con M de Málaga", organizada por Marcas de Restauración (MDR) en la Fábrica de Cervezas Victoria.

La apertura institucional contó con la participación de Adriana Bonezzi, directora general de MDR; José Joaquín Vila, director de Ventas Grandes Cuentas Hostelería de Damm; y Ángeles Orantes-Zurita, CEO de La Cueva de 1900, quienes destacaron la importancia de impulsar espacios de reflexión y conocimiento compartido en esta región.

"Queríamos traer el debate estratégico del sector a uno de los mercados más dinámicos de España. Andalucía y, especialmente, Málaga representan muy bien la evolución del sector que vivimos", señaló Bonezzi.

La evolución del consumidor

David Domínguez, director de Foodservice España en Circana, explicó que el crecimiento de la inflación general, la subida de los costes de la energía y el combustible, y el incremento de tipo de interés, están presionando los presupuestos domésticos obligando al consumidor a considerar el valor de cada euro gastado.

Según los datos presentados, el gasto en restauración acumula un crecimiento del 2,4% hasta mayo, mientras que el tráfico permanece estable respecto al año anterior.

Domínguez añadió: “Para la segunda mitad del año, se prevé una moderación del crecimiento del gasto hasta el +2,2%, debido a una evolución algo menos positiva del tiquet medio para los próximos meses”.

Alianzas estratégicas

La colaboración entre marcas fue un tema tratado en el encuentro. Moderada por Fernando Porta, CEO de Superpopi, la mesa reunió a Ricardo Álvarez (Grupo El Caserito), Ignacio Teijón (Grupo Hostelero Baluarte) y Antonia Adalid (Healthy Poke), quienes analizaron cómo los partnerships han dejado de ser una acción de marketing y se han convertido en una herramienta eficaz para ganar notoriedad, acceder a nuevos públicos y crear propuestas diferenciales.

La tradición como categoría de marca

La construcción de marca desde la oferta tradicional en un contexto de cambio acelerado ofreció un interesante debate en la jornada. Ángeles Orantes-Zurita, CEO de La Cueva de 1900; Marcos Ochoa, CEO de 80 Grados; y Josean Merino, CEO, fundador y chef de Grupo Hirviendo analizaron esta categoría que las define.

Los participantes coincidieron en que el principal reto ya no es elegir entre tradición e innovación, sino encontrar el equilibrio entre ambas para mantener la autenticidad e identidad territorial de la marca sin perder capacidad de crecimiento, y pusieron en valor el papel de las cocinas centrales u obradores en estas compañías.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrega de la distinción "Mujer con M de Marca" a Ángeles Orantes-Zurita, en reconocimiento a su trayectoria marcada por su liderazgo empresarial y por haber convertido la tradición gastronómica en futuro.

“Es un reconocimiento que recibo con el corazón y que quiero compartir con todas las personas que han formado parte de mi camino. Gracias por creer en mí y por poner en valor el trabajo y la pasión de tantas mujeres que dedicamos nuestra vida a la restauración. Este reconocimiento me anima a seguir soñando, creando y trabajando con la misma ilusión de siempre”, señaló Orantes-Zurita tras recoger el reconocimiento.

Las personas detrás de las grandes marcas

La jornada incluyó una nueva edición de “La brújula del CEO”, espacio de conversación conducido por Lourdes Verger, directora de Comunicación y Excelencia Asociativa de MDR, junto a Karina Castillo, CEO de Dunkin' España. El diálogo puso el foco en la transformación de la compañía, liderazgo, cultura empresarial y la construcción de marca en un segmento tan emocional como el de la indulgencia y el consumo por recompensa.

Málaga, referente turístico y gastronómico

La clausura institucional corrió a cargo de Jacobo Florido Gómez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Javier Frutos, presidente de la Asociación de Restauración de Málaga (MAHOS) y Adriana Bonezzi, directora general de MDR.

Florido puso en valor la contribución de la restauración al desarrollo económico de la ciudad y recordó que “la mitad de los empleos directos que genera el turismo en Málaga están vinculados a la restauración". Asimismo, subrayó la designación de Málaga como

Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027 que respalda el posicionamiento de la ciudad como referente internacional.

Por su parte, Frutos comentó que: “la capacidad de evolución y desarrollo en hostelería es el gran reto continuo que tenemos dada la velocidad a la que vivimos y en la que hay que saber leer cómo se comporta en cada momento el cliente”.

Con esta primera edición, la asociación acerca el análisis y el debate sectorial a una ciudad que reúne todas las condiciones para seguir atrayendo inversión, crecimiento y generación de empleo. La jornada concluyó con una visita a la fábrica de Cervezas Victoria, fundada en 1928 y un espacio de networking entre los asistentes.