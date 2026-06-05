Alhaurín el Grande presenta en Málaga el cierre de “Volverás en primavera” como inicio de una estrategia turística de largo recorrido

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha celebrado este jueves, 4 de junio, en el Ateneo de Málaga, el acto de cierre institucional de la campaña de promoción turística “Volverás en primavera”, una iniciativa destinada a dar a conocer el municipio como un destino de interior ligado a la autenticidad, la cultura, la gastronomía, el paisaje y la hospitalidad.

La rueda de prensa ha servido para hacer balance de una campaña que comenzó meses atrás en el Ateneo de Madrid y que ha contado con la participación de la artista Clara Montes, voz protagonista de la pieza promocional principal, con letra de Antonio Gala.

Durante el encuentro se han proyectado varios vídeos promocionales de la campaña, entre ellos el vídeo principal “Volverás en primavera”, el resumen del acto celebrado en Madrid, dos piezas gastronómicas de la marca local “Alhaurín Alha_Boca” y un vídeo turístico dedicado a los principales atractivos del municipio.

Una campaña con vocación de continuidad

El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, ha destacado que este acto supone el cierre de la campaña promocional de este año, pero no el final de la estrategia turística del municipio. En este sentido, ha afirmado que “es la primera piedra de una campaña mucho más larga que se va a prolongar a lo largo de años para dar a conocer lo que es Alhaurín el Grande como destino para viajeros”.

Bermúdez ha resumido los principales atractivos del municipio en tres grandes ejes: la autenticidad como pueblo y la belleza de sus paisajes; la oferta cultural, que ha convertido a Alhaurín el Grande en refugio de artistas y pensadores; y el patrimonio y la oferta gastronómica local, uno de los grandes valores diferenciales del destino.

El alcalde ha invitado a malagueños, andaluces, españoles y visitantes extranjeros a acercarse al municipio, descubrirlo y volver, destacando que en Alhaurín el Grande “durante todo el año hay cosas que hacer”.

Balance positivo de la promoción turística

Por su parte, la concejala de Turismo, Susana García, ha valorado muy positivamente el impacto que está teniendo la campaña. García ha recordado que la iniciativa se inició en Madrid, continuó en Alhaurín el Grande y ha culminado ahora en el Ateneo de Málaga, aunque ha señalado que este acto debe entenderse también como el inicio de una línea de trabajo de mayor recorrido.

“Nos encontramos aquí en el Ateneo con el cierre, pero no cierre, porque esto es el primer inicio, como bien ha dicho el alcalde, de esta campaña publicitaria”, ha indicado la concejala.

García ha agradecido la presencia de representantes del sector agroalimentario, turístico y del alquiler vacacional del municipio, y ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que más personas conozcan de primera mano “un rincón muy emblemático y muy auténtico” situado muy cerca de Málaga capital y de la Costa del Sol.

Experiencias turísticas vinculadas al territorio

La técnica municipal de Turismo, María Jesús de Llano, ha explicado el trabajo desarrollado desde las áreas municipales de Turismo y Desarrollo Económico, en coordinación con el sector privado, para convertir los atractivos del municipio en experiencias turísticas accesibles.

Entre ellas se encuentran la Casa Museo Antonio Gala, el Museo del Pan, el Museo del Aceite, el Museo del Vino, las experiencias vinculadas al queso y al pastoreo, las rutas por la sierra, las visitas a huertas, el patrimonio cofrade, el Molino de los Corchos, el campo de golf diseñado por Severiano Ballesteros y el templo budista tradicional más grande de Europa.

También se ha destacado el buen comportamiento de la Casa Museo Antonio Gala, que en mayo de 2026 ha registrado cifras históricas de visitantes, reservas, recaudación y reseñas.

Gastronomía, producto local y alojamiento

La rueda de prensa también ha servido para dar visibilidad a “Alhaurín Alha_Boca”, la marca de promoción gastronómica local con la que el Ayuntamiento busca reforzar el reconocimiento de los productos, productores, restaurantes y experiencias culinarias del municipio.

En este apartado ha intervenido José Carlos García, presidente de la Asociación de Productores de Tomate Huevo de Toro, quien ha defendido la importancia de preservar la cultura agroalimentaria del Valle del Guadalhorce y proteger variedades autóctonas como el Tomate Huevo de Toro, uno de los productos más emblemáticos de la comarca.

También ha participado Juan Cubo, CEO de Cubo’s Holiday Homes y presidente de AVVAPro, quien ha analizado la evolución de Alhaurín el Grande como destino de interior. Cubo ha destacado que el municipio cuenta actualmente con 637 alojamientos destinados a pernoctación, entre hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales y casas rurales, lo que supone unas 4.733 plazas.

Asimismo, ha señalado que los alojamientos gestionados por su compañía han pasado de acoger a unas 15.000 personas en 2019 a más de 30.000 en 2025, reflejo del crecimiento del destino en los últimos años.

Un destino para volver durante todo el año

El acto ha concluido con una invitación institucional a descubrir Alhaurín el Grande como destino de estancias, no de paso; un lugar donde la cultura, la naturaleza, la gastronomía, el clima y la hospitalidad se integran en una propuesta turística sostenible, auténtica y abierta durante todo el año.

Con esta presentación en el Ateneo de Málaga, Alhaurín el Grande pone punto y seguido a una campaña que ha querido mostrar el municipio tal y como es: cercano, auténtico, con vida propia y con mucho que ofrecer a quienes buscan algo más que una visita rápida.

“Volverás en primavera” queda así como el inicio de un camino más amplio para seguir dando a conocer Alhaurín el Grande, sus paisajes, su cultura, su gastronomía y esa forma de recibir al visitante que hace que muchos no solo vengan, sino que quieran volver.