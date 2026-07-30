Alhaurín el Grande acogerá el concierto de El Barrio dentro de su gira 30 aniversario el próximo 15 de mayo de 2027

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a través de la concejalía de Fiestas, ha anunciado la celebración de un concierto histórico para el municipio con la actuación de El Barrio, uno de los artistas más reconocidos del panorama musical nacional, que llegará a la localidad el próximo 15 de mayo de 2027 dentro de su gira "30 aniversario. Lo que guardas te hace volver".

El concierto tendrá lugar en el campo de fútbol municipal Miguel Fijones y supondrá un hito para la programación festiva de Alhaurín el Grande al ser, según ha destacado la concejala de Fiestas, Ana Belén Ordóñez, “la primera vez que tenemos aquí en nuestro pueblo a un artista de este nivel ya consagrado”.

Al acto de presentación han acudido también las concejalas Marina Maldonado y Teresa Sánchez, acompañadas por trabajadores municipales del área de Fiestas.

Un hito para la programación cultural del municipio

Durante la presentación del evento, la edil ha explicado que, aunque Alhaurín el Grande ha acogido en el pasado actuaciones de artistas que posteriormente alcanzarían una enorme proyección nacional e internacional, como Alejandro Sanz, Estopa o Antoñito Molina, estos conciertos tuvieron lugar cuando aún se encontraban en los inicios de sus respectivas trayectorias.

En esta ocasión, el Ayuntamiento ha conseguido incorporar a un artista plenamente consolidado, fruto de un intenso trabajo desarrollado durante meses.

"Nos llegaron a decir que era imposible traer un artista de estas características a Alhaurín el Grande, pero finalmente lo hemos conseguido y podremos disfrutar aquí de la música en directo de José Luis Figuereo, El Barrio", ha señalado Ordóñez.

Un nuevo formato para acercar grandes conciertos al municipio

La concejalía de Fiestas ha explicado que este concierto inaugura un nuevo modelo de programación que servirá como antesala de la Feria de Mayo y permitirá atraer actuaciones de gran formato que, por las características actuales del sector musical, resultan difíciles de incorporar a las tradicionales actuaciones gratuitas de feria.

En este sentido, la responsable municipal ha recordado que la ausencia de determinados artistas en las fiestas locales no responde a una falta de interés o de recursos por parte del Ayuntamiento, sino a la evolución del modelo de contratación de los espectáculos.

Según ha explicado, actualmente la mayoría de artistas de primer nivel únicamente realizan conciertos mediante venta anticipada de entradas y, además, muchos de ellos no incluyen en sus giras actuaciones en carpas de feria, circunstancias que limitan considerablemente la posibilidad de contratarlos dentro del formato habitual de los conciertos.

Por ello, el Ayuntamiento apuesta ahora por organizar un gran concierto previo a la Feria de Mayo, abriendo una nueva etapa en la programación festiva del municipio.

Descuento del 10% para los vecinos empadronados en Alhaurín el Grande

Con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a este evento, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande realizará una aportación económica que permitirá ofrecer un 10% de descuento sobre el precio de la entrada a todas las personas empadronadas en el municipio.

Para beneficiarse de esta bonificación será necesario seleccionar la modalidad de entrada para residentes durante el proceso de compra y, posteriormente, acreditar el empadronamiento en el acceso al recinto mediante el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial que certifique la residencia en Alhaurín el Grande.