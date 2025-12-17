La agricultura malagueña no recupera su facturación y sigue sufriendo los efectos de la sequía

ASAJA Málaga participará mañana en la manifestación que tendrá lugar en Bruselas convocada las asociaciones a nivel europeo, donde se espera la presencia de más de 10.000 agricultores de toda Europa.

La movilización denuncia el enfoque de la Unión Europea hacia la agricultura, considerado perjudicial para la sostenibilidad de las explotaciones, la seguridad alimentaria y la economía rural por parte de las distintas organizaciones. Debemos tener en cuenta que España recibe actualmente cerca de 48.000 millones de euros del periodo 2023-2027 en el marco del Plan Estratégico de la PAC. La propuesta de la Comisión Europea para 2028-2034 lo rebaja en más de 11.000 millones millones, lo que supone un recorte absoluto equivalente al 21,98 %. A esta situación se suma una política comercial de la Unión Europea que ASAJA califica como intolerable e injusta, al permitir la entrada de productos de terceros países sin exigir las mismas normas ambientales, laborales y fitosanitarias que se imponen a los productores comunitarios.