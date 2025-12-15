"Mi trabajo no es el de un solista, sino el de director de orquesta"

El sábado 13 de septiembre pasado, Mons. José Antonio Satué Huerto tomó posesión del cargo de obispo de Málaga en sustitución de Monseñor Jesús Catalá Ibáñez, quien desempeñaba el cargo desde el año 2008.

José Antonio Satué nació en Huesca el 6 de febrero de 1968. Completó su formación como técnico especialista en electrónica industrial en el Instituto Politécnico de Huesca en 1987, año en el queingresa en el seminario metropolitano de Zaragoza como seminarista de la diócesis de Huesca. Los estudios eclesiásticos los llevó a cabo en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) donde obtuvo el Bachiller en Teología. Tras ello, recibió la ordenación sacerdotal el 4 de septiembre de 1993. Es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Suministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Huesca hasta su nombramiento, en abril de 2015, como oficial de la Congregación para el Clero en la Santa Sede. Durante su estancia en Roma también colaboró en la parroquia de Santa Rita (diócesis de Latina, Italia) y en la Casa di Marco, institución para menores no acompañados del Servicio Jesuita a Refugiados. Al ser nombrado por el papa Francisco obispo de Teruel y Albarracín, regresó a España para desempeñar el cargo. El nombramiento se hizo público el 16 de julio de 2021 y el 18 de septiembre tomó posesión de esta diócesis aragonesa que abandonó para hacerse cargo del obispado de Málaga.