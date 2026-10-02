AMFREMAR celebra un gran encuentro intergeneracional el 3 de octubre para reivindicar el papel de los mayores en la sociedad

El Centro de Mayores AMFREMAR celebrará el próximo 3 de octubre una gran jornada de convivencia y encuentro intergeneracional en las instalaciones del Colegio SafaIcet. Este evento busca reunir a personas de diferentes edades y realidades para compartir experiencias, romper prejuicios y demostrar que la comunidad puede generar oportunidades extraordinarias cuando se une en torno a las personas.

La elección del Colegio Safa-Icet para esta cita no es casual; al estar profundamente vinculado a la barriada ,simboliza a la perfección la importancia de educar en la solidaridad, la convivencia y el cuidado de los demás. Durante la jornada, mayores, jóvenes, familias y voluntarios compartirán un mismo espacio para fomentar un intercambio donde los mayores aportan su experiencia como un auténtico patrimonio social y cultural, y los jóvenes suman su energía y nuevas ideas.

Fernando Gutiérrez, presidente de AMFREMAR, destaca además que el mayor orgullo para él y para todo el equipo es "ver llegar a alguien que al principio apenas hablaba y, con el paso del tiempo, empezar a participar, sonreír, hacer amistades y sentirse parte del grupo". Todo ello es posible gracias al tiempo, cariño, escucha y compromiso incondicional de los voluntarios, a quienes consideran el verdadero motor del proyecto.

De cara al futuro, AMFREMAR busca seguir creciendo como referencia de ayuda en Málaga y continuar apostando por el acompañamiento integral, la alimentación saludable y el impulso de las relaciones entre generaciones. Para lograrlo, el presidente lanza un mensaje institucional y un llamamiento directo a las entidades, asociaciones, empresas y administraciones públicas del distrito y de toda la ciudad: "La lucha contra la vulnerabilidad y la soledad no puede ser responsabilidad de una sola organización. Necesitamos una sociedad implicada. Desde el Centro de Mayores AMFREMAR seguiremos trabajando para que envejecer no signifique quedarse solo. Se es nuestro compromiso".