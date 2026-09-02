Saavedra tacha de “lamentables y falsas” las críticas de Ruz por la gestión de los terremotos

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha respondido a las críticas de la portavoz socialista, Raquel Ruz, sobre la gestión municipal tras la sucesión de terremotos que ha afectado especialmente al barrio del Zaidín. Saavedra califica sus declaraciones de “lamentables y falsas” y defiende que el Ayuntamiento mantiene desplegados sus recursos para atender a los vecinos y evaluar los daños.

El portavoz del equipo de Gobierno asegura que el Ayuntamiento de Granada está centrado en la gestión y recuperación tras los terremotos, frente a lo que considera un intento de “sacar rédito político” por parte del PSOE. Saavedra ha defendido la actuación municipal y ha detallado los recursos que se han puesto en marcha en las últimas semanas.

“Mientras unos estamos trabajando, visitando el barrio del Zaidín todos los días, otros están haciendo política”, ha señalado Saavedra, quien asegura que la alcaldesa, Marifrán Carazo, y el resto del equipo de Gobierno se han volcado desde el primer momento con la zona más afectada.

Más de 1.700 personas ya han acudido a la oficina de atención a los afectados por los terremotos en Granada

Uno de los principales argumentos del Ayuntamiento es la puesta en marcha, apenas tres días después de los terremotos, de una oficina de atención a los vecinos en el Centro Cívico del Zaidín. Según Saavedra, este recurso ya ha atendido a unas 1.709 personas, tanto de manera individual como grupal.

El portavoz municipal asegura que los vecinos disponen de un punto de referencia en el barrio para recibir información, asesoramiento y ayuda en la tramitación de las ayudas, además de atención psicológica.

A este dispositivo se ha incorporado también la Oficina del Defensor del Ciudadano, mientras que la Policía Local ha instalado una carpa en la zona más afectada para atender directamente a los vecinos.

Unas 800 inspecciones y seguimiento de los edificios más afectados

Saavedra también ha puesto el foco en las actuaciones de los técnicos municipales, que ya habrían realizado alrededor de 800 inspecciones en edificios afectados por los movimientos sísmicos.

Además, ha anunciado que los inspectores municipales volverán a desplazarse esta tarde a los 30 edificios más afectados para reforzar las revisiones y comprobar su situación.

Respecto a las familias desalojadas, el portavoz municipal asegura que “no hay ni un solo vecino del Zaidín” al que el Ayuntamiento no haya ofrecido una solución habitacional. Según explica, a las personas desalojadas se les ha ofrecido el albergue de Inturjoven.

Saavedra reclama al Gobierno que declare la zona como zona de emergencia

Más allá de la respuesta a las críticas socialistas, Saavedra ha reclamado al Gobierno de España que agilice la declaración de la zona afectada como zona de emergencia de protección civil, una figura que permitiría activar los mecanismos estatales de ayuda.

El portavoz municipal recuerda que el Gobierno ya habría comprometido esta declaración y lamenta que no se haya aprobado todavía. Saavedra espera que pueda hacerse en el próximo Consejo de Ministros.

También ha reclamado que se agilicen las actuaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, encargado de realizar los peritajes y gestionar las indemnizaciones o reparaciones correspondientes en las viviendas privadas afectadas.

Según ha explicado, la alcaldesa ha solicitado ya en dos ocasiones información y celeridad al Consorcio y está previsto que el Ayuntamiento mantenga una reunión telemática para conocer cuántos expedientes se han tramitado y cuántas ayudas han llegado ya a Granada y, especialmente, al barrio del Zaidín.

Saavedra ha concluido lamentando lo que considera una “oposición destructiva” del Grupo Socialista y ha acusado a Raquel Ruz de recurrir a la “política del fango” en lugar de reclamar al Gobierno de España que acelere las ayudas para los afectados por los terremotos.