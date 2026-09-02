Más de 1.700 personas ya han acudido a la oficina de atención a los afectados por los terremotos en Granada

La respuesta a los terremotos en Granada continúa mientras se sigue evaluando la dimensión de los daños provocados por la serie sísmica que ha afectado especialmente al barrio del Zaidín. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este miércoles la zona y la ha definido como el «epicentro del desastre».

El Ayuntamiento prepara una nueva revisión de los edificios del barrio, que será la cuarta desde el inicio de los terremotos. Según ha explicado Carazo, ninguno de los inmuebles inspeccionados presenta daños estructurales, aunque sí se han detectado desperfectos de distinta consideración.

La zona que concentra los daños más importantes es el entorno de la calle Navarra, donde residen alrededor de 1.200 vecinos.

Nuevos puntos de atención para los afectados por los terremotos en Granada

El Ayuntamiento ha decidido reforzar la atención directa a los vecinos con la instalación de carpas informativas atendidas por la Policía Local en distintos puntos del área más afectada.

Estos puntos permitirán informar a los ciudadanos sobre los recursos disponibles, explicar los servicios de la Oficina de Información y Asesoramiento del Centro Cívico del Zaidín y derivar a aquellos vecinos que necesiten una atención más específica. También recogerán directamente las consultas, inquietudes y necesidades de los afectados.

La primera carpa se ha instalado este miércoles en la Avenida de Dílar, en el entorno de la calle Navarra. El jueves se trasladará a la Plaza Margarita Xirgu y el viernes estará en Pintor Maldonado.

Una vez completadas estas primeras jornadas, el Consistorio evaluará el funcionamiento del dispositivo y decidirá si mantiene esta atención de proximidad en otros puntos de la zona.

La oficina del Centro Cívico del Zaidín supera las 1.700 atenciones

La Oficina de Información y Asesoramiento continúa siendo el principal punto municipal de referencia para las personas afectadas por los terremotos. Desde su puesta en marcha, inmediatamente después del primer seísmo, ha atendido ya a 1.709 personas, de las que unas 1.100 participaron en reuniones grupales.

La oficina presta servicio de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas, y también los miércoles por la tarde, de 18:00 a 20:00 horas.

Además, desde este viernes se reforzará la atención con el traslado temporal de la Oficina del Defensor de la Ciudadanía al Centro Cívico del Zaidín. El equipo atenderá a los vecinos afectados los lunes, miércoles y viernes, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

La incorporación del Defensor pretende facilitar la orientación ciudadana, la mediación y la relación con las distintas administraciones y servicios públicos ante las consultas e incidencias derivadas de los terremotos.

El Ayuntamiento reclama agilizar la declaración de zona afectada

Mientras continúa la atención inmediata, el Ayuntamiento de Granada trabaja ya en una segunda fase centrada en la rehabilitación y regeneración urbana del área con mayor concentración de daños.

El objetivo es poner en marcha un plan específico que permita intervenir también en aquellos edificios que, aunque no presenten daños estructurales graves, necesitan actuaciones para garantizar su conservación.

En paralelo, Marifrán Carazo ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que agilice la declaración de Granada como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. El Ayuntamiento considera que esta declaración permitiría articular medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la serie sísmica.

El Consistorio también mantiene su petición para activar ayudas destinadas a particulares, actividades económicas e infraestructuras municipales, así como los mecanismos que puedan corresponder a través del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y los instrumentos de colaboración de la Junta de Andalucía.

Reunión con el Consorcio de Compensación de Seguros

El seguimiento de los daños continúa además en coordinación con el Consorcio de Compensación de Seguros y mediante el dispositivo municipal de inspección de edificios.

El Ayuntamiento recuerda que los afectados deben comunicar directamente sus siniestros al Consorcio, que es el organismo encargado de gestionar y tramitar los expedientes. El Consistorio, por su parte, está trasladando aquellos casos que considera especialmente urgentes para solicitar su priorización.

Este jueves está prevista una reunión, solicitada por el Ayuntamiento de Granada, con responsables del Consorcio para mejorar la coordinación, reforzar la información a los vecinos y agilizar la respuesta.

Entre las cuestiones que planteará el Consistorio está la posibilidad de acercar también el servicio de información del Consorcio a la zona con mayor concentración de daños, ante el elevado número de consultas de los vecinos sobre seguros, expedientes, peritaciones y tramitación de los siniestros.