'La Rueda': la nueva campaña de Alhambra 1925 que nos muestra una Granada de cine

Cervezas Alhambra sorprende con “La Rueda”, su nueva campaña para Alhambra Reserva 1925, rodada íntegramente en la ciudad de Granada, lugar donde nació la marca hace ya más de un siglo. El film principal que compone la campaña, convierte a Granada en una parte clave de un relato visual tan vanguardista como evocador. Un spot en el que calles y rincones tan especiales de la ciudad como el Mirador de San Miguel Alto, la calle Ángel Ganivet o Carmen de Los Mártires, se convierten en el escenario donde se cruzan diferentes personas subidas en ruedas Cyr, formando un baile magnético y atrapante.

Estas ruedas representan, de una forma artística y contemporánea, la inercia con la que todos nos movemos en una sociedad donde prima la inmediatez y que muchas veces nos lleva a ir en piloto automático, sin prestar atención a lo que nos rodea. Una analogía visual de la velocidad vertiginosa de la vida contemporánea. Frente a ello, la ciudad de Granada se muestra como un contrapunto natural: un lugar donde el tiempo se percibe de otra forma; donde detenerse, observar y disfrutar cobra sentido.

"Aún existen maneras de escapar de la prisa y de vivir a nuestro propio ritmo"

Elegir Granada como escenario del spot no fue una decisión casual. Para Cervezas Alhambra, la manera de vivir el tiempo de esta ciudad ha sido siempre una fuente de inspiración. Con esta nueva campaña, la marca se ancla en esa forma tan particular de entender la vida que comparte con su ciudad de origen y lanza un mensaje especialmente relevante en el contexto actual: aún existen maneras de escapar de la prisa y de vivir a nuestro propio ritmo.

“Granada forma parte de nuestra manera de ser. Aquí nació Cervezas Alhambra y aquí aprendimos que las cosas importantes necesitan su tiempo”, señala Emmanuel Pouey, Director General de Marketing de Mahou San Miguel. “Con esta campaña queríamos volver a mirar la ciudad desde ese lugar y recordar que hay veces que hay que salir de la inercia del día a día y disfrutar de cada instante poniendo los cinco sentidos, ya sea en Granada o en cualquier otra parte”. Una filosofía que la marca transmite en esta campaña a través de una cuidada narrativa visual, donde el resultado se eleva casi a la categoría de una pieza artística, gracias a la participación de destacados profesionales del mundo de la producción publicitaria, el cine y la música. La voz la pone el reconocido actor Enric Auquer, ganador del Premio Goya al Mejor Actor Revelación en 2019; la composición musical original corre a cargo del compositor Iván Llopis, junto a Enrique Palomares, Concertino de la orquesta de Valencia, y un cuarteto de cuerda de la misma; y la dirección se ha confiado al director Nacho Gayán y la productora Agosto, quienes han estado a cargo de la producción audiovisual.

Una campaña donde Alhambra Reserva 1925 se plantea como una forma de escapar de la rueda y vivir a nuestro propio ritmo; porque quien la pide, no solo elige una cerveza de gran calidad: decide frenar el tiempo y salir, aunque sea un momento, de la rueda de la prisa. Una invitación a vivir nuestro día a día con atención e intención. La producción completa, desarrollada junto a la agencia creativa LLYC, ya puede disfrutarse en televisión, medios digitales y exteriores a nivel nacional.

NUEVO SPOT DE ALHAMBRA