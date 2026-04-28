Granada contará desde este mes de abril con una nueva seña de identidad en muchas de sus fachadas. Cervezas Alhambra ha presentado una colección de placas granadinas para señalar los sitios que hacen especial Cervezas Alhambra, una acción con la que reconoce el papel de los bares como espacios esenciales en la vida social y cultural de la ciudad.

La propuesta se integra dentro del proyecto “Carta a Granada”, con el que la marca quiere poner en valor a los bares granadinos como lugares donde se escribe la historia cotidiana de la ciudad y donde se conserva una manera única de disfrutar la vida.

Placas granadinas para señalar los sitios que hacen especial Cervezas Alhambra | Cervezas Alhambra

Las placas han sido elaboradas junto a la histórica Fábrica de la Fundación Fajalauza y el ilustrador granadino Asís Percales, uniendo tradición artesanal y diseño contemporáneo.

Cada pieza incluirá el mensaje: “Aquí se sirve Alhambra, la cerveza de Granada”.

Placas granadinas para señalar los sitios que hacen especial Cervezas Alhambra

La iniciativa comienza en abril con una primera fase en la que está prevista la colocación de más de 200 placas en bares de Granada antes de que finalice el año.

Con esta campaña, Cervezas Alhambra refuerza su estrecha relación con la ciudad y reconoce a los establecimientos hosteleros como puntos de encuentro fundamentales para vecinos y visitantes.

La marca destaca que Granada no es solo un lugar, sino una forma de entender la vida. En esa identidad, los bares ocupan un lugar protagonista como escenarios de reuniones, celebraciones y momentos compartidos.

La acción da continuidad a la colaboración presentada a comienzos de 2026 entre Fajalauza y Asís Percales, en la que ambos reinterpretaron la tradicional vajilla granadina.

Ahora ese trabajo conjunto salta a las calles con estas placas hechas a mano que rinden tributo a los bares como parte imprescindible del carácter de Granada. Los establecimientos seleccionados exhibirán un distintivo que conecta tradición, orgullo local y cultura cervecera.

Concurso con premio de 500 euros

Además, Cervezas Alhambra quiere implicar a los granadinos en este homenaje colectivo mediante una convocatoria en su web para recopilar historias vividas en bares de la ciudad.

Las dos mejores experiencias recibirán 500 euros de premio y serán publicadas en los canales digitales de la marca.